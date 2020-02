Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim nehmen sich vier Wochen vor Beginn der Playoff-Runde eine gewaltige Schaffenskrise. Bei der 2:6 (0:2, 0:0, 2:4)-Heimpleite gegen den Tabellenfünften Düsseldorfer EG wurde der deutsche Meister erst ausgekontert und dann vorgeführt.

Die Folge: Innerhalb von vier Tagen haben den Kurpfälzer nicht nur die Chance auf die Tabellenführung verspielt, sie sind neuerdings auch hinter die Straubing Tigers auf Rang drei in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zurückgefallen. Den peinlichen Auftritt verfolgte das komplette Präsidium des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit Franz Reindl an der Spitze, das gestern in der SAP Arena tagte.

Passend zum närrischen Wochenende hatte die findige Marketing-Abteilung der Mannheimer ein Fastnachtstrikot kreieren lassen, das Heimspiel unter das Motto "Ahoi gegen Helau" gestellt und das Mannheimer Prinzenpaar den Puck zum ersten Bully einwerfen lassen. Aktionen, die nicht auf ungeteilte Zustimmung stießen. "Man muss nicht alles kopieren, was die Jecken in Köln und Düsseldorf anstellen", meinte stellvertretend ein Stammbesucher aus Block 215: "Wir sind hier nicht die klassische Fastnachts-Hochburg."

Die Partie begann wie zumeist gegen die DEG. Die Adler rannten an, der Gegner, mit der typisch taktischen Struktur seines Trainers Harold Kreis versehen, verteidigte diszipliniert und wagte sich nur dann aus der Defensive, wenn es die Situation zuließ. Das war über zwölf Minuten lang der Fall, bis die Adler die Geduld verloren und die falschen Entscheidungen trafen.

So verlor der gewöhnlich bei der Puck-Kontrolle perfekte Ben Smith die Scheibe an Jerome Flaake, der beim Break ebenso gegen Johan Gustafsson Sieger blieb wie 66 Sekunden später Bukarts. Diesmal hatte Sinan Akdag mit einem Risikopass ohne defensive Absicherung den Gegentreffer ermöglicht. Fehlerketten, wie man sie von den Gross-Schützlingen nicht kennt. Es waren Nackenschläge, die das ganze Spiel begleiteten, die Verkrampfung war bis unters Hallendach spürbar.

Als nach der Pause die Schiedsrichter dem vermeintlichen Anschlusstreffer von Ben Smith (25.) wegen Behinderung des Torhüters die Anerkennung versagten, war es mit dem Selbstvertrauen des Meisters geschehen. Der Rückstand erwies sich als schweres Päckchen.

Umständlich versuchten sich die Blau-Weiß-Roten gegen das Defensivbollwerk der Gäste, zaudernd und zögernd kamen dabei die wenigen Abschlüsse. Gäste-Keeper Mathias Niederberger musste keine Glanztaten vollbringen, um auch nach 40 Minuten sein Tor sauber zu halten.

Nachdem zu Beginn des Schlussabschnitts ein Aufbäumen zu spüren war, Plachta, Krämmer und Stützle aber in einer Mischung aus Pech und Unvermögen vergaben, folgten weitere Nackenschläge. Zwischen dem 0:3 durch Urbom (44.) und dem 0:4 durch Gardiner lagen diesmal nur 23 Sekunden. Es wurde allerdings noch bitterer, Flaake (48.) und Adam (50.) machten das halbe Dutzend voll.

Während die voll besetzte Gästekurve Spott und Häme über die Adler ausschüttete, "flüchteten" die ersten Zuschauer aus der Halle. Die Anschlusstreffer durch Tommi Huhtala und Denis Reul fielen zu einer Zeit, zu der bei der DEG schon ein deutlicher Spannungsverlust eingetreten war.

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 2:6 (0:2, 0:0, 2:4), Tore: 0:1 Flaake (13.), 0:2 Bukarts (14.), 0:3 Urbom (44.), 0:4 Gardiner (45.), 0:5 Flaake (48.), 0:6 Adam (50.), 1:6 Huhtala (52.), 2:6 Reul (53.); Zuschauer: 13 392; Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Wilk (USA); Strafminuten: 4/10.