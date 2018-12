Von Rainer Kundel

Krefeld. Die Adler Mannheim mussten sich am 33. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in einem verrückten Spiel beim Rangzehnten Krefeld Pinguine mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene nach Konsultation des Videobeweises.

Das halbe Dutzend verletzter Spieler hat sich seit gestern auf vier reduziert. Verteidiger Jonas Lehtivuori (ein Tor, eine Vorlage) kehrte fünf Wochen nach einer Knieverletzung, Power Forward David Wolf anderthalb Wochen nach einer Oberkörperverletzung zurück. Im Tor stand nach der zuletzt unglücklichen Vorstellung von Chet Pickard wieder Dennis Endras.

In dem etwas holprigen Start geriet die Mannschaft von Trainer Pavel Gross durch Ewanyk (5. Minute) in Rückstand, nachdem die Krefelder in den bisherigen direkten Vergleichen mit Mannheim 120 Minuten torlos geblieben waren. Die Adler zogen die Partie jedoch schnell an sich und gingen durch Tore von Brendan Mikkelson (9.) mit einem Rückhandschuss aus der Halbdistanz und Ben Smith (11.) mit 2:1 in Führung.

Der Center fälschte einen Schlagschuss von Lehtivuori im Slot vor Pätzold ab. Ihrem Torhüter hatten es die Pinguine zu verdanken, nicht früh höher in Rückstand zu geraten. Der ehemalige Mannheimer Goalie (2002/03) parierte zweimal stark gegen Festerling und stoppte auch einen Alleingang von Hungerecker.

Im Mittelabschnitt verteilten die Gäste allerdings Geschenke. Nach drei ungenutzten Möglichkeiten (Festerling, Adam, Kolarik) - meistens lag die Scheibe frei vor dem Torraum - stimmte beim Umschaltspiel die defensive Zuordnung nicht, weshalb Trivellato leicht zum Ausgleich kam (28.). Es kam aber noch schlimmer, weil Krämmer nach einem Bandencheck auf der Strafbank saß und Costello diesen Vorteil zur erstmaligen Führung der Pinguine nutzte. Bitter, dass Sekunden zuvor Desjardins nach einem vorbildlich geblockten Schuss sich schmerzverkrümmt übers Eis schleppte und die Adler in dieser Situation faktisch nur zu dritt agierten. Dann endlich zündete die fünfte Adler-Überzahl zum 3:3, als ein gewaltiger Schlagschuss von Lehtivuori (38.) ins Netz rauschte.

Das Schlussdrittel bot den knapp 6000 Zuschauern in der Eishalle an der Westparkstraße ein tolles Offensivspektakel, wobei die Adler viele Kleinigkeiten falsch machten. Beim erneuten Rückstand durch Berglund ließen sie einen Zwei-gegen-eins-Konter zu, weil Ewanyk unbeobachtet von der Strafbank kam, was Chad Kolarik drei Minuten später nochmals egalisierte.

Offen wie ein Scheunentor kassierten sie aber die Niederlage später als es kaum mehr geht, als Bruggisser 0,2 Sekunden vor Schluss den Adlern den Knockout versetzte. Unmittelbar zuvor hatten Hungerecker und Wolf das Siegtor auf der Kelle…

Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 5:4 (1:2, 2:1, 2:1), Tore: 1:0 Ewanyk (5.), 1:1 Mikkelson (11.), 1:2 Smith (14.), 2:2 Trivellato (28.), 3:2 Costello (34.), 3:3 Lehtivuori (38.), 4:3 Berglund (54.), 4:4 Kolarik (57.), 5:4 Bruggisser (60.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 12/8; Zuschauer: 5869.