Von Rainer Kundel

Mannheim. Auch am Freitag Abend blinkten in der SAP Arena wieder jene kleine Plastikherzen, wie es seit sechs Jahren Tradition ist: Seither stehen die Heimspiele der Adler Mannheim am Vorabend zu Heiligabend unter dem Motto "Spiel der leuchtenden Herzen", die jeder Besucher für eine Mindestspende von zwei Euro erwerben kann.

Seine soziale Verantwortung hat der sechsfache deutsche Eishockeymeister seit 2008 im gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen e.V." gebündelt, deren Vorsitzender Klub-Gesellschafter Daniel Hopp ist. 22.000 Euro wurden vor einem Jahr durch den Verkauf dieser Herzen - die Besucher klammern sie sichtbar an ihre Kleidung - dadurch erlöst und zu einer höheren Summe von Klubsponsoren aufgestockt.

Die Idee, Not leidenden oder unschuldig in Not geratenen Menschen der Region unbürokratisch zu helfen, wurde im Sommer 2000 geboren, als der ehemalige Torhüter Mike Rosati mit dem Klub die Initiative "Rosys Kids Corner" ins Leben rief und mit allerlei kreativen Aktionen Kindern der Mannheimer Kinderkrebs-Klinik ihr Leid zu erleichtern versuchte. "Auch wenn ich selbst ein gesundes Kind habe, gibt es nichts Schöneres, wenn man Kindern ansieht, dass man ihnen Freude und Ablenkung bereiten kann", war das Motiv des heute in Toronto lebenden Italo-Kanadiers.

Aushängeschild der Aktion war jährlich im Herbst eine reguläre Liga-Partie als Benefizspiel an einem Sonntagnachmittag im Eisstadion Friedrichspark, zu dem regelmäßig die Iserlohn Roosters gastierten. 2004, im Jahr des NHL-Streiks, ließ es sich Torhüter Dominik Hasek von den Detroit Red Wings nicht nehmen und versteigerte in der Drittelpause sein Originaltrikot für den guten Zweck.

Inzwischen wird die vom damaligen Mannheimer Marketingleiter Dag Heydecker begleitete Aktion der leuchtenden Herzen an dessen neuem Tätigkeitsfeld nachgeahmt: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ließ vor zwei Wochen gegen den HSV seine neue Coface-Arena mit Bischof Karl Lehmann als Gast "aufblinken".

Seit 2008 sammelte der Verein Spendengelder von rund 350.000 Euro ein, dazu Sachspenden wie Spielsachen durch die Spielerfrauen oder beim "Teddy Bear Plüschbären für kranke Kinder".

So warfen am 28. November nach dem Heimspiel gegen München nach amerikanischem Vorbild die Zuschauern über 1.000 Teddybären aufs Eis, zwei Wochen später servierten die Cracks im Mannheimer Capitol bei einem Charity-Dinner in Frack und Fliege ein Vier-Gänge-Menü, wobei die Eintrittsgelder von 10.000 Euro der guten Sache dienten.

Neben dem obligatorischen Scheck an die Kinderkrebsklinik, wo Kontaktschwester Karin mit dem kleinen Patienten nicht selten von der Sky-Lounge aus den Cracks zujubelt, erhielt Anfang des Jahres auch Lea Wolf mit ihren Eltern einen Scheck über 10.000 Euro, um der am Rett-Syndrom leidenden Elfjährigen eine Delfin-Therapie in Florida zu ermöglichen.

Inzwischen hat sich vor allem Hallensprecher Udo Scholz ganzjährig zum Handlungsreisenden für den sozialen Zweck des Eishockey-Traditionsklubs entwickelt. In den Sommerferien lud er im Auftrag der Adler Kinder von Hartz IV-Empfängern in Klassenstärke zu einem gemeinsamen Zeltlager im pfäzischen Friedelsheim ein, eine Pferdeplanwagenfahrt und Schwimmbad-Besuche waren nur durch eine Spende möglich.

Vor wenigen Tagen begab sich Udo Scholz gar hinter Gitter und überreichte der vollen "Besatzung" von 350 Insassen im Jugendgefängnis der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim Weihnachtsplätzchen - nicht nur, weil dort derzeit ein auf die schiefe Bahn geratener Adler-Fan Quartier bezogen hat.

Der Kontakt wurde über Pfarrerin Heike Helfrich-Bruksch geknüpft, deren Mann Bernd als Mannheimer Stadtjugendpfarrer die Kinder-Vesper-Kirche betreut. Für die sorgt "Adler helfen Menschen e.V." jährlich zur Vorweihnachtszeit für warme Mahlzeiten bedürftiger Kinder.