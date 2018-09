Von Rainer Kundel

Mannheim. Offenbar haben die Sternensinger der Adler-Kabine keine Aufwartung gemacht. Das C + M + B zierte jedenfalls nicht den Eingang des "Spieler-Heiligtums", denn Spielplantechnisch war für den Tabellenzweiten die Rückeroberung der Tabellenspitze möglich. Den seit Wochen erfolglosen Rang-Zwölften Krefeld Pinguine zu Gast, die Berliner Eisbären spielfrei, das Feld war zumindest auf dem Papier bereitet. Die Realität auf dem Eis sah anders aus: Mit einer ernüchternden 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)-Niederlage ging der Favorit nach der 1:4-Pleite vom Freitag in Nürnberg am Wochenende gänzlich leer aus und hat dadurch möglicherweise einige Zentimeter Eis im Kampf um die Tabellenspitze eingebüßt.

Harold Kreis hatte nach dem flügellahmen Auftritt in Nürnberg seine Sturmreihen umgestellt: "Kleine Veränderungen erhöhen die Aufmerksamkeit gegenüber dem Mitspieler", begründete der Trainer die durchaus angebrachte Maßnahme. Dennoch begegnete sein Team den seit einem Monat auf einen "Dreier" wartenden Rheinländern mit einem Schuss Überheblichkeit. Die Cracks wollten in ihrer drückend überlegenen ersten Viertelstunde die Scheibe geradezu ins Tor tragen. Als sie bei einer Strafe gegen Magowan dann ohne Vorankündigung durch KEV-Kapitän Vasiljevs (13.) in Rückstand gerieten, kam Nervosität hinzu - ein deutlicher Bruch war im Spiel. Das Geschenk einer fünf-Minuten-Strafe gegen Verwey konnten die mit wenig Struktur anrennenden Mannheimer ebenso wenig nutzen wie zuvor ein halbes Dutzend bester Möglichkeiten.

Auch der zweite Abschnitt war ein Zaudern und Zögern. Selbst als sich KEV-Torhüter Langkow bei einem "Ausflug" verschätzte und plötzlich mitten in der neutralen Zone stand, erfasste kein Mannheimer Crack diese günstige Situation. Der Auftritt der Adler im Powerplay ist ausrechenbar geworden, hier gilt es, an den Stellschrauben zu drehen, um den Gegner wieder in Verlegenheit bringen zu können. Auch auf der anderen Seite drückt die Adler ein Problem: In den drei Partien des neuen Jahres kassierten die Vorderleute von Brathwaite sieben Gegentreffer in Unterzahl - der eigentlichen Stärke des Tabellenzweiten im bisherigen Saisonverlauf. Die Zunahme der Strafen ist nicht selten Ausdruck einer allzu großen Bequemlichkeit im Lauf- und Körperspiel. Deshalb konnte eine offenbar in den Köpfen der Spieler schon gewonnene Partie ihren Lauf nehmen, ohne dass der Gegner über sich hinaus- wachsen musste. Pavlikovskys Knaller fand bei Strafen gegen Kink und Brathá †waite den Weg zum 0:2 in die Maschen und den in Überzahl mehr krampfhaft als überlegt herausgespielte Anschlusstreffer durch das neunte Saisontor von Verteidiger Chris Lee (34.) beantwortete der sträflich freistehende Hager nur 33 Sekunden darauf mit dem 1:3.

Für eine Aufholjagd fehlte es diesmal nicht nur an Struktur, sondern auch an geistiger Frische. So fiel es den Seidenstädtern nicht sonderlich schwer, das planlose Anrennen des Favoriten schadlos zu überstehen. "Wir schieben heute alle etwas Frust. Nach der Niederlage in Nürnberg hatte sich die Mannschaft viel vorgenommen, aber unser Spiel gegen die beste Unterzahl der Liga war nicht gut genug", befand Harold Kreis. "Zweimal stand der Pfosten im Weg, aber es fehlte auch daran, hinzugehen, wo es weh tut".

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) - Tore: 0:1 Pavlikovsky (13.), 0:2 Pavlikovsky (28.), 1:2 Lee (34.), 1:3 Hager (35.) - Zuschauer: 12.068 - Schiedsrichter: Aumüller (Planegg) - Strafminuten: 10/17 + Spieldauer Verwey.