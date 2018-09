Von Rainer Kundel

Mannheim. Welch ein Jahresabschluss für Adler-Trainer Harold Kreis! Fast zeitgleich mit der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung wurde das Mannheimer Eishockey-Denkmal erstmals Opa. Tochter Victoria und Schwiegersohn Youri Ziffzer, der Torhüter der Kölner Haie, freuen sich über die Geburt von Tochter Sophia-Elisa. An seiner Arbeitsstätte musste der 52-jährige Großvater im Topspiel des 32. Spieltages starke Nerven haben, bis gegen 22.20 Uhr fest stand, dass seine Adler Mannheim nach einer hitzigen und von einer ungenügenden Schiedsrichterleistung begleiteten Partie mit dem 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen den ERC Ingolstadt als Tabellenführer ins Jahr 2012 gehen würde.

"Ingolstadt ist eine Mannschaft, die auch auswärts die Initiative übernimmt und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen will", zeigte Kreis großen Respekt vor den Gästen. Nicht nur wegen dreier Überzahlspiele hatten die Panther zunächst Vorteile, störten die Adler in deren Zone und deckten Brathwaite mit Schüssen aus allen Lagen ein. Zum Glück war das Visier von Sparre (4.), Greilinger und Ficenec (jeweils 13.) nicht justiert, so dass die aufopferungsvoll kämpfenden Mannheimer auch aus einer doppelten Unterzahl über 67 Sekunden schadlos heraus kamen. Lehoux saß bereits auf der Sünderbank, als Plachta bei einem Befreiungsschlag die Scheibe über die Bande beförderte, so dass auf "Spielverzögerung" entschieden wurde. Auf der Gegenseite hatten Lee (5.), Neuzugang Dimitrakos mit einem Direktschuss und Mitchell (9.) die besten Gelegenheiten.

Nach der ersten Pause gingen die Adler mit höherer Schlagzahl zu Werke und setzten Akzente. Zunächst holte der von Pettersson regelwidrig am Einschuss gehinderte Magowan die erste Überzahl für sein Team heraus, woraufhin Ullmann (23.) mit einem Lattenschuss Pech hatte. Richtig turbulent wurde es in der 29. Minute: Während einer Strafe gegen die ohnehin durch Kettemer dezimierten Adler nutzte Hahn die Verwirrung zur Ingolstädter Führung. Immer noch mit einem Crack weniger, packte Verteidiger Reul elf Sekunden später die ganze Wut über den Rückschlag in seinen Hinterhaltsschuss, der für Gordon überraschend einschlug. In den wenigen Sequenzen, in denen beide Mannschaften komplett auf dem Eis standen, zeigte Glumac (36.) seinen Wert für die Adler. Nach einem Fehlpass von Likens wurde der Torjäger von Dimitrakos in Szene gesetzt und markierte mit einem ansatzlosen Schuss seinen 15. Saisontreffer.

Im verbissen geführten Schlussdrittel verlor Schiedsrichter Sicorschi nach dem 2:2 durch Hahn (Eigentor Reul) die Übersicht. Nach umstrittenen Entscheidungen kochte die Volksseele nach einer Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Sifers (55.). Als Gegenstände aufs Spielfeld flogen, musste die Partie zur Eisaufbereitung unterbrochen werden. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Zwei Energie geladene Schüsse von Kraftpaket Magowan und ein Empty net-Treffer von Arendt sorgten in den letzten vier Minuten für einen kaum noch möglich gehaltenen Adler-Sieg und für Besänftigung auf den Rängen.

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 5:2 (0:0, 2:1, 3:1), Tore: 0:1 Hahn (29.), 1:1 Reul (29.), 2:1 Glumac (36.), 2:2 Hahn (48.), 3:2 Magowan (57.), 4:2 Magowan (58.), 5:2 Arendt (59.); Zuschauer: 13.600 (ausverkauft); Schiedsrichter: Sicorschi (Waldkraiburg); Strafminuten: 38 + Spieldauerdisziplinar Sifers und Seidenberg/27 + Spieldauer Likens + 10 Disziplinar Bouck.