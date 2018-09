Heidelberg. (nb) Viel Positives gab es über den USC Heidelberg nach dem überzeugenden 96:77-Erfolg gegen Chemnitz zu berichten. Für USC-Chefcoach Uwe Sauer war "das Positivste, wie sich die Bankspieler eingebracht haben, wie gefightet und von außen mitgefiebert wurde."

Jerrell Williams wurde zum Matchwinner, Kai Barth machte seine Sache so gut, dass er fast eine halbe Stunde Einsatzzeit bekam, und Paul Zipser steuerte elf Zähler zum Sieg bei. Aber auf der Ersatzbank saß auch Oliver Komarek - 34 Minuten lang. Sogar Ergänzungsspieler Christian von Fintel war länger auf dem Parkett als der dienstälteste Heidelberger. Komarek, einst unangefochtener Anführer der Neckar-Riesen, kam in seinen letzten fünf Partien durchschnittlich nur noch auf zehn Minuten und zwei Effektivitätspunkte. Ist Komarek in Heidelberg auf dem Abstellgleis gelandet? Ist das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler problematisch?

"Völliger Quatsch", versichert Sauer, "Oli kann unser X-Faktor sein. Wir arbeiten viel mit ihm. Er muss einfach wieder an sich glauben."

Komarek selbst schlägt ähnliche Töne an: "Wir verstehen uns sogar richtig gut. Ich muss in den Minuten, die ich bekomme, einfach mehr machen." Der 2,08-m-Mann mit dem butterweichen Handgelenk scheint derzeit auf den berühmten "Aha-Moment" zu warten. "Es muss im Spiel mal wieder klick machen", sagt Komarek: "Es ist klar, dass das keine einfache Situation für mich ist, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich die Qualität für diese Mannschaft und diese Liga habe."

Der 25-Jährige ist derzeit der Leidtragende des tief besetzten USC-Kaders. "Je besser einige Jungs spielen, desto schwieriger wird es, alle zufrieden zu stellen", weiß Sauer und spricht vor dem nächsten Heimspiel gegen Science City Jena am Sonntag um 17 Uhr im Olympiastützpunkt von einem "Luxusproblem."

Vor allem Barth und Williams haben sich in der Vorwoche aufgedrängt, Änderungen in Sauers Starformation scheinen aber eher unwahrscheinlich. Gegen Jenas Topscorer Jeremy Black wird viel von Björn Schoos Verteidigungsleistung abhängen, schätzt Sauer, der aber auch vor Tim Schwartz warnt. Sein ehemaliger Schützling in Homburg war vor der Saison auch für den USC ein Kandidat, wie Sauer offen einräumt: "Als aber klar war, dass Janis Heindel zurückkehrt und Paul Zipser viel spielen soll, waren einfach nicht mehr ausreichend Minuten verfügbar."

Motiviert werden Schwartz, Black und Kollegen aber ohnehin genug sein. Jena und Heidelberg sind zwei von gleich sechs Mannschaften, die sich punktgleich auf den Plätzen fünf bis zehn tummeln. Der Kampf um die Playoff-Ränge könnte spannender nicht sein.

"Auf dem Papier ist Jena sicherlich nicht stärker als Chemnitz. Dennoch wird es alles andere als ein Selbstläufer", sagt Sauer: "In dieser ausgeglichenen Liga ist jetzt jedes Spiel ein kleines Endspiel."

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - Science City Jena (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).