Von Rainer Kundel

Mannheim. Bei Spielen den Adler Mannheim ist wieder etwas geboten. Aus der laufenden Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bleibt seit letztem Freitag nicht nur das 8:6 gegen Düsseldorf haften. Getoppt wurde die Aufholjagd vom 14. Oktober zum Jahresausklang in einem an Emotionen reichen und aufgrund einer kläglichen Schiedsrichterleistung kurz vor dem Abbruch stehenden Match gegen den ERC Ingolstadt (5:2), bei dem sich Referee Ulpi Sicorschi aus Waldkraiburg in den Mittelpunkt spielte und nach einer Strafzeiten-Orgie von 155 Minuten (inclusive fünf Disziplinarstrafen) knapp fünf Minuten vor Schluss mit dem Spielabbruch drohte.

Die Adler haben ihre Heimat in der siebten Saison in der SAP Arena, eine Eruption wie gegen Ende des Topspiels gegen die "Schanzer" hat sie bisher allenfalls in der Meisternacht des 17. April 2007 erlebt. "Da hat sich Einiges hoch geschaukelt", befand Mannheims Manager Teal Fowler, der sich 5:36 Minuten vor Schluss plötzlich wieder zum Co.-Trainer befördert sah. Bei dieser Zeit ist im offiziellen Spielberichtsbogen unter Strafen das Kürzel "AC 20 UNSP" notiert, was nichts anders heißt, als dass Assistenztrainer Mike Schmidt eine Spieldauerstrafe wegen unsportlichem Verhalten erhielt. Da hatte sein Chef Harold Kreis seine Nerven noch im Zaum. Im öffentlich übertragenen Teil der Pressekonferenz gab Kreis nach der ungeheuerlichsten Schiedsrichterleistung, die ein Mannheimer Eisstadion seit Jahren erlebt hat, seine Contenance aber auf.

Das Statement des Trainers im Wortlaut: "Ja guten Abend zusammen, ich bin immer noch aufgewühlt nach diesem Spiel, deshalb wünsche ich Rick (Anm. d. Redaktion: Gemeint ist Rick Chernomaz, der Trainer des Gegners) und seiner Mannschaft eine gute Heimreise... Und ich möchte mich bei drei Parteien bedanken. Bei der Mannschaft für diesen unglaublichen Kampf, den sie heute Abend gezeigt habt. Wenn ich selber keine Kinder hätte, würde ich sie alle adoptieren. Zweitens möchte ich mich gerne bei den Fans bedanken, die uns heute unglaublich unterstützt haben, ihren Emotionen freien Lauf gelassen haben. Gott sei Dank ging das Kleingeld zum richtigen Zeitpunkt aus und wir konnten das Spiel fortsetzen... Leute, vielen Dank, dass ihr dann doch den sportlichen Weg gegangen seid. Und drittens möchte ich mich bei all den Leuten bedanken, die versuchen uns zu verarschen - den Club, die Mannschaft, die Organisation. So ein Sieg wie heute schweißt die Mannschaft noch mehr zusammen...."

Da hatte sich gewaltiger Ärger aufgestaut. Ohne den Schiedsrichter konkret zu benennen, war jedem Zuhörer bewusst, wen und was Kreis meint. Zwei Wochen nach der grenzwertigen Matchstrafe gegen Marcus Kink platzte dem sonst sehr überlegt reagierenden Coach der Kragen. Was sich die für die Schiri-Einteilung zuständigen Personen dabei dachten, einen allein schon läuferisch allenfalls an das Niveau eines Hobby-Schlittschuhläufers auf dem zugefrorenen Altrhein herankommenden Schiedsrichter mit der Leitung Spitzenspiels zu betrauen?

Dieses Geheimnis nahmen Holger Gerstberger und Stefan Trainer mit ins neue Jahr. Sicorschi (35) liegt in den der laufenden Spielzeit geleiteten Partien bei Strafzeitenschnitt von 74 (!) Minuten pro Spiel. Er pfiff am Freitag alles ab, was er hinter seinem Rücken vermutete aber selten das, was er vor seinen Augen sah. Seine Regelauslegung wurde mit jeder Minute schleierhafter.

Noch anderthalb Stunden nach dem Spielende verschanzten sich Sicorschi und seine Assistenten in ihrer wie Fort Knox bewachten Kabine. Das Trio war eifrig dabei, seitenlange Zusatzberichte zu verfassen - über insgesamt fünf Spieldauer-Strafen und über jene Vorkommnisse, die gegen 21.50 Uhr für eine Unterbrechung der Begegnung führten, weil von der blau-weiß-roten "Wand" nach einer Spieldauer-"Diszi" gegen Jame Sifers fortgesetzt Gegenstände aller Art - überwiegend Geldstücke - aufs glatte Parkett flogen. Als alle Appelle von Hallensprecher Udo Scholz nicht fruchteten, befahl Sicorschi Adler-Geschäftsführer Matthias Binder quer übers Eis, um über Mikrofon den Versuch zu starten, die Wogen wieder zu glätten.

Was nachhallen wird, ist neben einem unglaublichen Kraftakt der zu dieser Zeit um fünf Mann dezimierten Adler die Erwartung einer Geldstrafe. Diese sollte sich allerdings allein schon durch die Mehreinnahmen an Besucheraufkommen refinanzieren lassen. Vor dem morgigen Heimspiel gegen Wolfsburg (19.30 Uhr) wird es sich in der Ferienwoche herumsprechen, dass es sich wieder lohnt, zu den Adlern zu pilgern. Es wird nämlich immer etwas geboten...