Von Rainer Kundel

Mannheim. Eine Vielzahl ansonsten kritischer Geister verließ trotz der 3:4-Heimniederlage der Adler Mannheim gegen den EHC München die SAP Arena nicht unzufrieden - es war eines der bessern, wenn nicht sogar das bisher beste Heimspiel der Kurpfälzer. Rein an Ergebnissen gemessen sind die blau-weiß-roten Kufencracks allenfalls die dritte Kraft in der DEL. Gegen die im September favorisierten Münchner und die Kölner Haie lautet die Zwischenbilanz nach je zwei Partien: Null Punkte und 6:16 Tore. Die Aussage "noch kein Spitzenteam", die Trainer Sean Simpson nach dem ersten Auftritt des Meisters in Mannheim am 9. Oktober und einer 3:6-Niederlage tätigte, relativierte Teal Fowler. "Dann müssen auch Straubing und Bremerhaven Spitzenteams sein, sie haben München schon geschlagen", zog der Manager einen Quervergleich.

"München ist uns in Phasen, bei denen das Momentum entscheidet, voraus. Sie sind aber nicht in allen Bereichen besser", fuhr der Amerikaner fort. Den Satz, dass nach fast zwei sieglosen Jahren gegen die "Roten Bullen" ein Sieg mal gut tun würde, hätte Fowler aber sofort unterschrieben. Nicht nur im Hinblick auf ein mögliches Playoff-Aufeinandertreffen, da könnte sich sonst etwas in den Köpfen festsetzen. "Wir sind eingebrochen", gab Ronny Arendt zu Protokoll, "diese Niederlage wird noch einige Tage in unseren Kleidern stecken." Der inkongruente Liga-Spielplan führt die Kontrahenten schon am 18. Dezember in München wieder zusammen.

Offensiv war eine deutliche Steigerung im Adler-Spiel festzustellen, die Scheibe wurde weniger quer, stattdessen gradlinig nach vorn gespielt, auch einige Checks nötigten den Münchnern mit dem schauspielernden "Sheriff" Pinizzotto (2015/16: 217 Strafminuten) Respekt ab. Das Momentum, im Eishockey ein mitunter überstrapaziertes Wort, lag deshalb beim Tabellenführer, weil es bei den Adlern diesmal defensiv im Argen lag. Vor dem ersten Münchner Tor lief der Check von Denis Reul anstatt auf Jaffray ins Leere, beim 2:2 verdrängte Jaffray aus Nahdistanz aufgrund seiner Physis "Hänfling" Raedeke und vor dem 2:3 machte Mathieu Carle einen anfängerhaften Fehler, indem er nach Ablauf seiner Strafzeit zur Wechselbank fuhr, statt beim Aufbau des Gegners auf dem Eis zu bleiben. Ein klassisches Kommunikationsdefizit - wie auch immer der Verteidiger die Zeichen von der Straf- zur Trainerbank gedeutet hat.

Der Franko-Kanadier hatte 2:08 Minuten zuvor seine Mannschaft wegen Spielverzögerung (Puck über die Bande geschlenzt) in Bedrängnis gebracht und dürfte Hauptansprechpartner der Simpson’schen Analysen zum Wochenanfang sein. Der Trainer, der schon in der Schweiz ähnliche Niederlagen persönlich genommen hatte, verdeutlichte auf Nachfrage: "Ja, ich bin wirklich enttäuscht".

An Tagen, an denen Simpson ohne Umschweife öffentlich Klartext redet, ohne einzelne Schuldzuweisungen zu machen, geht man dem sonst umgänglichen Coach besser aus dem Weg. So war auch das Heimdebüt für Neuzugang Carlo Colaiacovo verhagelt. "Ich bin dabei, mir einen Eindruck von der Liga zu verschaffen, meine ersten zwei Spiele waren doch schon sehr unterschiedlich". Fachkundige Beobachter attestierten dem 33-Jährigen läuferische Stärke, Übersicht und eine guten ersten Pass. Wenn der Verteidiger die Regelauslegung in Deutschland ausgelotet hat, wird er sicher dem einen oder anderen Körpercheck nicht aus dem Weg gehen.