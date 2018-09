Von Rainer Kundel

Mannheim. Das "Spiel der leuchtenden Herzen" verliert nicht seine Anziehungskraft. Seit einer Woche ist das traditionelle Heimspiel der Adler Mannheim am Vortag von Heiligabend, diesmal gegen die Hamburg Freezers, ausverkauft. Viel hat nicht gefehlt, damit das Duell mit den "Gefrierschränken" auch zum Spitzenspiel des 29.Spieltages der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geworden wäre. Doch die Freezers schwächeln, schieben Frust.

Im November hatten die Hanseaten, die als Teil der Anschuetz-Entertainment Group (AEG) 2002 die Lizenz der München Barons übernahmen, eine Reihe Verletzter und punkteten dennoch. Inzwischen hat sich das Lazarett bis auf Angreifer Colin Murphy (Schulter-Operation) nach und nach gelichtet, doch gerade gegenläufig zum Mannheimer Tabellenführer kommen im Dezember kaum noch Punkte aufs Konto. Die Malaise begann mit der 4:5-Verlängerungsniederlage gegen die Adler am 2. Dezember. Seither gab es nur noch einen "Dreier" - im Tableau abzulesen mit dem Absturz auf Rang sechs. "Fehlende Laufbereitschaft und Defensivschwäche" hat Stéphane Richer, im zweiten Jahr Manager des Klubs, als Gründe der Krise ausgemacht.

Mitsamt der Dienstag-Nachholpartie bei den Berliner Eisbären (2:6-Niederlage) sieht die vorweihnachtliche Bilanz mit null Punkten und 3:15 Toren trist aus. Und das wenige Wochen, nachdem die Anschuetz-Gruppe ihr Bekenntnis zum bislang recht verlustreichen zweiten Standbein in Eishockey-Deutschland abgegeben hat. Die Freezers standen bis Oktober zum Verkauf an, AEG offerierte dabei seine Franchise in codierten Anzeigen internationaler Finanzblätter. Wegen der sportlichen Misswirtschaft - in den beiden letzten Spielzeiten wurden sogar die Vor-Playoffs verpasst - wurde Hamburg 2010 unter die Aufsicht des damaligen Eisbären-Chefs Detlef Kornett gestellt. Inzwischen wacht das Londoner Büro der AEG über die Nordlichter und hat auch bei der anstehenden Vertragsverlängerung der Entscheidungsträger das letzte Wort. Die Verträge von Geschäftsführer Michael Pfad (ehemals Reporter Premiere, Geschäftsführung Deutsche Fußball-Liga), Sportchef Richer (45) und Trainer Benoit Laporte (51) laufen allesamt zum 30. April aus.

Laporte, wegen seiner Kompromisslosigkeit und Härte auch "Das Messer" genannt, und dem Mannheimer Publikum durch einige Temperaments-Ausbrüche aus seiner Nürnberger Zeit bestens bekannt, steht in dieser Phase sportlicher Bewährung unter besonderer Beobachtung. Sportlich wähnte man sich nämlich nach einem nahezu kompletten Kader-Umbruch auf einem guten Weg. Routiniers wie Torhüter Curry, Schubert, Aubin und Collins wurden deutsche Talente zur Seite gestellt.

Von denen haben sich David Wolf und Jerome Flaake, beide ehemalige Jungadler, an der Seite des Deutsch-Amerikaners Garrett Festerling (zusammen 24 Treffer) zur effektivsten deutschen Linie der Liga hochgearbeitet. Mit einem Großteil der Mannschaft plant man inzwischen langfristig. "Wir wollen Kontinuität rein bekommen, nicht jede Saison 80 Prozent der Mannschaft austauschen", beteuert Richer. Nur so könne man mittelfristig wieder höhere Ziele ansteuern. "Man muss schauen, woher wir kommen. Auch Mannheim musste im letzten Jahr erst einen Anlauf zu dem nehmen, was sie derzeit sind", hofft der vierfache Meister aus glanzvollen Adler-Zeiten auf Geduld und Vertrauen.