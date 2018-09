Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben Wort gehalten und mit sechs Vertrags-verlängerungen in der vergangenen Woche Kontinuität in ihren Kader gebracht. Mit den neuen Einjahresverträgen für Sifers, Wagner und Belle (alle Verteidiger) sowie die Stürmer Glumac, Lehoux und MacDonald sind bei den noch bis 2013 laufenden Kontrakten von Magowan und Mitchell somit acht von neun erlaubten Importlizenzen vergeben.

Derart wenige Veränderungen gab es zuletzt vor der Saison 2007/08, als mit Hauser, Hackert und zwei später nach Heilbronn entsandten Nachwuchskräften der Jungadler vier Cracks dazukamen. Während Ursula Fowler momentan den Umzug der fünfköpfigen Familie von St. Leon-Rot nach Heidelberg vorbereitet, hat Ehemann Teal auf seiner dritten Reise nach Nordamerika in diesem Jahr ganze Arbeit geleistet und mit den Agenten der Spieler die vorbereiteten Verlängerungen in trockene Tücher gebracht. "Die Einjahresverträge waren uns wichtig und das Gehalt hat gepasst", berichtete Fowler von der Mission, die dem Klub auch 2013 wieder Handlungsfreiheit lässt. Dann laufen außer bei Christoph Ullmann die Verträge des kompletten Kaders aus.

Da nach dem Wegzug von Chris Lee (Färjestads/Schweden) die neunte Lizenz an einen Offensiv-Verteidiger geht, steht unweigerlich fest, dass für eine Weiterverpflichtung des 39-jährigen Fred Brathwaite kein Raum mehr ist. Doch Unruhe braucht deshalb bei den Anhängern nicht aufzukommen. Auch wenn es von allen Seiten noch mehr oder minder heftig dementiert wird: Der neue Goalie des Vizemeisters wird Dennis Endras heißen. Da aus streng formalen Gründen der NHL - der Allgäuer gehört offiziell noch der Organisation der Minnesota Wild an - Transfers erst ab einem gewissen Zeitpunkt (15. Juni?), veröffentlicht bzw. bestätigt werden können, blocken beide Seiten noch ab.

Dabei spielt nicht nur die sportliche Leitung der Adler ihre Rolle gut, auch der Torhüter selbst versteht es blendend, von dem in Beraterkreisen längst als perfekt geltenden Wechsel abzulenken. Bereitwillig stand der 27-Jährige aus Immenstadt im Allgäu in der letzten Woche am Rande der WM in Stockholm zu einem Gespräch mit Medienvertretern zur Verfügung, was in einem Korrespondentenbericht einer Nachrichtenagentur ("Endras' ungewisse Zukunft") mündete - die gespielte Unsicherheit eben. Einen Funken ehrlicher ist da Teal Fowler, der immerhin das große Interesse des Klubs bestätigte, jedoch pflichtgemäß darauf hinwies, dass Endras "Property von Minnesota ist" und die Saison erst nach der Weltmeisterschaft endet...

Wie die RNZ bereits berichtete, haben sich die Adler die Rechte an dem Torhüters bereits 2010 nach der WM in Deutschland gesichert, verbunden mit der Option, ihn nach dem Vertragsende von Freddy Brathwaite für den Fall anfordern zu können, dass Endras den Sprung in die NHL nicht geschafft hat. Was angesichts von null Einsätzen, seiner Rolle als Nummer drei bis vier in der Organisation (6 Spiele für das Farmteam Houston Aeros) und der Ausleihe zu IFH Helsinki (31 Spiele) nicht in Frage steht.

Jedoch ändert dies nichts daran, dass der bis 2011 in Augsburg unter Vertrag stehende Endras für europäische Verhältnisse ein exzellenter Keeper ist. Der finnische Hauptstadtklub hätte ihn nach dem Saisonende Mitte März gerne an sich gebunden, wurde in finnischen Zeitungen aber zitiert, "dass Endras nach Mannheim wechselt". Erst am Samstag trug der Keeper beim 2:1-Sieg der Deutschen im WM-Spiel gegen Dänemark die Hauptlast und weist eine Fangquote von fast 93 Prozent auf. "Wir können stolz sein, einen solchen Torhüter hinter uns zu haben", wusste Verteidiger Christoph Schubert, wem der zweite Turniersieg zu verdanken war.

Was Ersatz für Chris Lee betrifft, ist ein Wettrennen um die überschaubare Anzahl von Offensiv-Verteidigern in Gang, die von den in der American Hockey-League/AHL) vereinigten Farmteams der NHL-Klubs den Sprung nach Europa bereit zu gehen sind. Neben den wieder finanzkräftigen Nürnberg Ice Tigers, Meister Eisbären Berlin (suchen Ersatz für Regehr), den Hamburg Freezers bieten bekanntermaßen die finanzstarken Klubs der Schweizer NLA mit, von denen einer den Nürnbergern gerade den begehrten Blue-Liner Nathan Oystrick weggeschnappt haben soll.

Um den ausgelaufenen TV-Vertrag der Deutschen Eishockey-Liga mit dem Bezahlsender Sky kommt Licht ins Dunkel. Dem Vernehmen nach hat ein Bieter-Konsortium, bestehend aus Sport1 (ehemals DSF), Eurosport und "ServusTV", ein zur Red Bull Media-House GmbH und somit zum Imperium von Dietrich Mateschitz (Formel 1, Fußball, Eishockey) zählender Sender, ein Angebot unterbreitet. ServusTV ist über Satellit teilweise bereits in Baden-Württemberg und Bayern frei empfangbar.