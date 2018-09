Von Rainer Kundel

Mannheim. Sechs Spiele lang haben die Mannheimer Adler kein Überzahl-Tor mehr erzielt, lässt man den späten Ausgleich vom Freitag in Hannover, 52 Sekunden vor Schluss, beim Spiel ohne Torhüter mal außen vor. Ebenso lang ist der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga nach dem etwas unglücklichen 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V. gegen die Iserlohn Roosters nun auch ohne "Dreier". Dies erklärt die fehlenden Siege mit voller Punkte-Ausbeute der Mannheimer am besten.

Es lief schon früh zu viel aus dem Ruder: Rückstand vor Ablauf der 3. Minute durch den freistehenden Mike York, wobei Sekunden zuvor Denis Reul nach einem Zweikampf ungebremst in die Bande hinter dem eigenen Tor gekracht war. Als der 22-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus war, schickte der wenig souveräne Schiedsrichter Vogl den nach einem grenzwertigen Foulspiel reklamierenden Shawn Belle mit einer zusätzlichen Disziplinarstrafe vom Eis.

Für zwölf Minuten hatten Harold Kreis und Mike Schmidt somit nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Doch die Adler zeigten nach diesen Nackenschlägen eine Trotzreaktion, arbeiteten sich von Drittel zu Drittel besser ins Spiel und hatten schließlich im Schlussabschnitt durch Mitchell (43.) und Magowan (47.) die besseren Möglichkeiten. Gegen den souveränen Roosters-Keeper Sebastien Caron fand die Mannheimer Topreihe aber nicht die entscheidende Lücke. Nach dem schnellen Ausgleich durch einen Unterzahltreffer von Yannick Seidenberg (5.) war Keeper Fred Brahtwaite mehr beschäftigt als sein Gegenüber. Aber auch seine Vorderleute verhielten sich gegen das punktbeste Auswärtsteam taktisch klüger als zuletzt und entblößten nur selten die Defensive. An Toren war die Partie zwar arm, dennoch fühlten sich die gut 10.000 Besucher gut unterhalten. In der intensiven Auseinandersetzung ging es von "Küste zu Küste", wie es im Eishockey-Jargon heißt, wenn es bei schneller Überbrückung der neutralen Zone rauf und runter geht.

Harold Kreis hatte seine Sturmreihen leicht verändert und einen Tausch zwischen den Außenstürmern Mauer und Lehoux vorgenommen, weil der Kanadier in der vierten Linie zuletzt zunehmend "verloren" schien. Dennoch fanden sich gegen die kompakte Defensive der "Hühnchen" nur selten Nachschuss-Möglichkeiten, so dass am Ende der regulären Spielzeit des Remis in Ordnung ging. "Ich kann der Mannschaft mit ihrem Einsatz und Kampf keinen Vorwurf machen", befand Kreis, "klar ist, dass wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind".

Über alledem schwebte aber die schwere Verletzung von Denis Reul, deren Ausmaß nach der Pressekonferenz bekannt wurde. Wie Mannschaftsarzt Dr. Guido Volk bestätigte, zog sich der Nationalspieler ersten Untersuchungen zufolge einen Augenhöhlen-Bodenbruch und die gleiche Verletzung an der Kieferhöhle zu. Eine Platzwunde sowie eine leichte Gehirnerschütterung kommen dazu. Vorsichtig geschätzt müssen die Blau-Weiß-Roten zumindest bis Ende des Jahres auf den Abwehrhünen verzichten. Weder Kreis noch Manager Teal Fowler oder Iserlohns Trainer Doug Mason hatten den Unglücksfall beobachtet. Wenngleich Gäste-Angreifer Cowan wohl mit einem (regelgerechten?) Check nicht unbeteiligt war, schien eine eher unglückliche Bewegung von Reul, der mit dem Gesicht zur Bande stehend, die Scheibe wegschlagen wollte, der Ausgangspunkt für die Verletzung gewesen zu sein.

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 1:2 n.V. (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) - Tore: 0:1 York (3.), 1:1 Seidenberg (5.), 1:2 York (63.) - Schiedsrichter: Vogl (Thanning) - Strafminuten: 10 + 10 Disziplinar Belle / 8 - Zuschauer: 9.338.