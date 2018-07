Von Rainer Kundel

Grainau. Das Elternhaus von Marcus Kink liegt quasi um die Ecke des Garmischer Eisstadions. Gestern früh schaute sein Vater Georg, bis in die 80er Jahre ein eisenharter Verteidiger in der 1. Eishockey-Bundesliga, dem Adler-Training zu. Nach der 90-Minuten-Einheit zog der seitherige Kapitän ein Fazit nach zehn Trainingstagen. "Bei uns ist vieles neu, sieben neue Jungs und ein komplett neuer Trainerstab, aber es macht viel Spaß. Wir arbeiten an einem neuen System", erklärt der 29-Jährige, "grob gesagt ist es die Grundlage für Offensiv-Eishockey. Zunächst mit körperbetontem Spiel im eigenen Drittel und dann das schnelle Überbrücken der neutralen Zone". Das alles erfordere eine große Laufbereitschaft.

Am Mittag empfing die sportliche Leitung die mitgereisten Medienvertreter im Mannschaftshotel "Am Badersee" in Grainau. Vor dem ersten Testspiel gegen die ZSC Lions Zürich (heute, 17 Uhr in Bad Tölz) stellt sich die Frage: Sind die Adler nach zwei Wochen Vorbereitung noch in einer Sortierungs- und Findungsphase? Oder sind sie bereit für die am Donnerstag nächster Woche mit zwei Partien in Växjö (Schweden) und Kuopio (Finnland) beginnende Champions-League? "Das werden wir sehen, im Training ziehen bisher alle gut mit und sind sehr aufnahmebereit", berichtet Cheftrainer Geoff Ward. "Mehr Aufschlüsse, auch über die Umsetzung der taktischen Vorgaben, erwartet sich der Kanadier von den beiden Testspielen zuvor.

Das ist neben dem Vergleich gegen Zürich auch die Begegnung beim Kooperationspartner Heilbronner Falken (Sonntag, 18.30 Uhr). Noch ist für Ward die richtige Balance zwischen Eistraining und den dazwischen gestreuten Kraft- und Ausdauereinheiten wichtig. "Während der Saison wird sich der Anteil außerhalb des Eises dann reduzieren". Mit welchen Formationen im neu aufgestellten Kader er heute beginnen wird, wollte Ward nicht verraten. "Wir werden bei der Zusammenstellung der Reihen ständig etwas verändern."

Damit sich die Spieler auf die ab sofort europaweit geltende neue Abseitsregel beim unerlaubten Weitschuss ("Hybrid Icing") einstellen können, wurde den Klubs ein vom internationalen Eishockey-Verband IIHF produziertes Video überlassen, das den Cracks im Konferenzraum des Teamhotels gezeigt wurde. "Das wird bei den Verteidigern am Anfang vielleicht für einige Unsicherheiten sorgen", befürchtet Teal Fowler. "Klar ist aber auch", hat der Manager aus den Gesprächen mit dem DEL-Schiedsrichterbeauftragten Holger Gerstberger vernommen, "wenn Stürmer und Abwehrspieler sich auf einer Höhe befinden, wird abgepfiffen. Es soll kein verbittertes Rennen bis in die Bande geben, dafür wäre der Preis einer erhöhten Verletzungsgefahr zu hoch".

Für Andrew Joudrey ist die neue Regel nichts Neues. "In Nordamerika wird auch in den tieferen Klassen bereits länger danach gepfiffen", berichtet der Zugang aus der AHL. Für Marcus Kink dagegen war das vertonte Videomaterial indes sehr aufschlussreich. "Diese 20 Minuten waren gut investiert, das hilft mehr, als wenn man sich nur die neue Regel durchliest." Man darf dennoch Wetten darauf abschließen, dass mit Beginn der neuen DEL-Saison am 12. September bei Linienschiedsrichtern, Spielern und auch den Zuschauern nicht alle Unklarheiten beseitigt sein werden ...