Von Rainer Kundel

Mannheim. Selten herrschte derart hohe Übereinstimmung in der SAP Arena wie nach dem 4:2-Sieg der Adler gegen die Augsburger Panther, verbunden mit der Rückkehr zur Tabellenspitze. "Der einzige Unterschied war Brathwaite", lautete das kurze Statement von Gästetrainer Larry Mitchell. Viel mehr hatte auch Harold Kreis nicht zu sagen: "Es gibt selten zwei Namen, die über Sieg oder Niederlage entschieden haben, das waren heute Freddy Brathwaite und Mike Glumac".

Die spielerischen Defizite bei den Adlern waren so gravierend, dass sie niemand unter den Teppich kehren wollte - schlichtweg eines Tabellenführers unwürdig. Das zweite Drittel eines in dieser Phase irrlichternden Adler-Teams war das schwächste der aktuellen Saison. Nicht selten beklagten sich die Cracks während der punkte-dürren Wochen über das fehlende Scheibenglück, doch nach diesem Sonntag sollten die Adler bereits vier Kerzen anzünden. Sie müssen dankbar sein, dass die Panther zwei Tage zuvor mit sieben Toren im Duell gegen München ihr Pulver bereits verschossen hatten.

Aber nicht nur auf dem Eis gibt es Verbesserungsbedarf. Auch am Schreibtisch muss gehandelt werden, elf Verträge laufen aus. Bei vielen Klubs beginnt bereits in der Länderspielpause im November die personelle Weichenstellung für die Zukunft, bald danach werden oft die ersten Vertragsverlängerungen kommuniziert. Offiziell herrscht bei den Adlern in dieser Beziehung noch Funkstille, was nicht heißt, dass es hinter den Kulissen doch bereits die eine oder andere Übereinkunft über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben hat. Noch wird derzeit munter über eine Nachverpflichtung eines Verteidigers oder eine Rückkehr des NHL-Oldies Steven Reinprecht spekuliert. Der Klub handelt schon länger nicht mehr bei allen Themen öffentlichkeitswirksam, zumal frühzeitige Verlängerungen bei den Wackelkandidaten Begehrlichkeiten zur Unzeit wecken könnten. "Wir haben erste Gespräche geführt, in den nächsten Tagen haben sich auch einige Agenten der Spieler aus dem Ausland angesagt", sagte Manager Teal Fowler.

Zum 30. April 2012 laufen die Arbeitspapiere von Brathwaite, Brückmann, Sifers, Wagner, Lee, Goc, Belle, Mapes, Glumac, MacDonald und Lehoux aus. Mit Ausnahme von Christoph Ullmann (Vertrag bis 2014) geht die Laufzeit der übrigen Kontrakte bis 2013. Bei den Dispositionen ist zu berücksichtigen, dass nach einem Beschluss der DEL-Sportkommission ab der kommenden Spielzeit die Importlizenzen von zehn auf neun zurückgehen. Als Zugang für 2012/13 steht bislang der in Stuttgart geborene Stürmer Patrick Hager (23/Krefeld Pinguine) fest. Nicht minder wichtig: Auch die Verträge der kompletten sportlichen Kommandobrücke laufen Ende dieser Saison aus: Cheftrainer Harold Kreis (52), dessen Assistent Mike Schmidt (50) und Sportmanager Teal Fowler (41) erhielten im Frühjahr 2010 jeweils Zweijahresverträge.

Insbesondere die laufstarken Blue-Liner Sifers, Goc, Lee und auch Torjäger Mike Glumac werden bei Manager Teal Fowler erste Präferenz genießen - ebenso Felix Brückmann. Schlechte Karten auf eine Zukunft im Adlerhorst wird dagegen Yanick Lehoux haben: Der Kanadier ist spielerisch eine herbe Enttäuschung.