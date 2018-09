Von Rainer Kundel

Mannheim. 100. Saisontor geschossen zum zwischenzeitlichen 2:3 in München durch Niko Dimitrakos und gerade noch die Tabellenführung behauptet: Es ging eng zu am Montag, ehe feststand, dass die Adler Mannheim trotz ihrer 3:5-Niederlage in München Weihnachtstabellenführer blieben. Es war exakt 20.50 Uhr, als der ERC Ingolstadt, die Tabellenführung vor Augen, in einem hitzigen Derby bei den Augsburger Panthern 100 Sekunden vor Schluss das 2:2 kassierte, damit einen Drei-Punkte-Erfolg verspielte und durch eine Strafzeit in der Verlängerung auch noch den Zusatzpunkt liegen ließ. Dass die Mannheimer nach dem Gewinn von nur einem Zähler nicht weiter zurückgefallen sind, ist auch dem zerrissenen Spielplan zu verdanken. Denn Verfolger Eisbären Berlin wird sein Heimspiel gegen Wolfsburg erst am 17. Januar austragen.

Drohen den Mannheimer "Serientätern" nun in der noch enger zusammen gerückten Deutschen Eishockey-Liga weitere Einbußen? Trotz deutlich mehr Konstanz im Vergleich zur letzten Spielzeit ließen die spielerischen Elemente zuletzt wieder zu wünschen übrig. Nur mit Kampfkraft und Siegeswille, aber ohne jeden Überraschungseffekt lässt sich aber nicht jeder Gegner in die Knie zwingen. Der periodische Verlauf der bislang ausgetragenen 30 Spiele zeigt Auffälligkeiten: Mehr als sieben Siege in Folge fallen den Mannheimern schwer, den achten verhinderten Hamburgs kühl aufspielende Gefrierschränke am letzten Freitag. Vom zweiten bis achten Spieltag (mit Torhüter Felix Brückmann) gab es sieben Siege in Folge, davon alle mit maximaler drei Punkte-Ausbeute. Die gleiche Bilanz steht zwischen dem 28. November und dem 18. Dezember zu Buche, allerdings musste dabei dreimal die Verlängerung bzw. ein Penalty-Schießen herhalten, wofür es nur zwei Zähler gibt.

Das gefährliche an solchen Serien ist aber auch, dass man sie schwerlich hinter sich lassen kann, wenn es gegen Einen läuft. So setzte es für die Blau-Weiß-Roten zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November vier Niederlagen in Folge. Diese Zeitspanne wird unter Einbeziehung von fehlenden "Dreiern" gar auf insgesamt neun Spiele verlängert bis zum 2. Dezember, ehe die Augsburger Panther in der SAP Arena zwei Tage später leer nach Hause geschickt wurden.

"In München war nicht alles schlecht, aber unser Gegner war in den entscheidenden Situationen besser", nahm Harold Kreis angesichts eines Lattentreffers von Chris Lee beim Stand vom 3:2 eine Botschaft mit nach Hannover. Insgesamt fehlte in München beim Spielaufbau das Feintuning, so dass der Gegner bei vorherigem Scheibenbesitz der Adler immer wieder zu Chancen kam.

Die unberechenbaren, weil spielerisch weniger talentierten Scorpions kassieren seit Anfang November bei 16 Auftritten 13 Pleiten, hatten aber die Adler beim ersten Aufeinandertreffen Mitte November am Rande einer Niederlage, bevor Adam Mitchell vierzig Sekunden vor Schluss beim Spiel ohne Torhüter zum 3:3 ausgleichen konnte und die Basis dafür legte, dass Mike Glumacs Penalty noch zwei Zähler einbrachte. Letztmals muss Trainer Harry Kreis heute auf Marcus Kink verzichten. Der Kapitän ist am Freitag (19.30 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt nach Verbüßung einer Matchstrafe wieder spielberechtigt. Mit ihm, MacDonald, Goc und nun auch noch Belle (Fußverletzung) wollen die Adler den Scorpions dennoch den Stachel ziehen.

DEL, 31.Spieltag: Hannover-Scorpions -Adler Mannheim (19.30 Uhr)