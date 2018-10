Mannheim. (dpa) Einen Tag nach dem Winter Game hat Adler Mannheim die Verpflichtung eines weiteren Torhüters bekanntgegeben. Der Kanadier Drew MacIntyre unterschrieb nach Angaben des deutschen Eishockey-Meisters von 2015 bis zum Saisonende. Der 33-Jährige, der in seiner Karriere sporadisch in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Einsatz gekommen ist, wechselte von Medveščak Zagreb in die Deutsche Eishockey Liga.

Im April des vergangenen Jahres hatten die Hamburg Freezers MacIntyre verpflichtet. Die Norddeutschen hatten sich dann aber aus der DEL zurückziehen müssen.

Wegen der Ausfälle von Youri Ziffzer und Dennis Endras hatten die Mannheimer zuletzt auch auf den erst 18-jährigen Mirko Pantkowski im Tor gesetzt. In der vergangenen Saison mussten die Mannheimer in der entscheidenden Saisonphase verletzungsbedingt auf Nationaltorhüter Endras verzichten.