Wiesloch. (hds) Geprägt vom zweiten Lockdown wegen der Corona-Pandemie waren die Aktivitäten der Jugendzentren des Internationalen Bundes (IB) in Wiesloch sowie in den Stadtteilen Baiertal und Schatthausen stark eingeschränkt. Im Jahresbericht für 2021 verwies Amelie Becker vom IB in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) auf die Schwierigkeiten im Vorjahr. Teilweise musste geschlossen werden, das Programm wurde reduziert: Daher gingen die Besucherzahlen an den drei Standorten erneut zurück.

"Nehmen wir 2019 als letztes Normaljahr als Vergleich, hatten wir 4228 Kinder und Jugendliche, die unsere Angebote nutzen – diese Zahlen gingen im Vorjahr auf 2338 zurück", berichtete Becker. Auch bei den Öffnungstagen gab es einen spürbaren Einbruch (155 gegenüber 246 in 2019). Fast konstant blieb dagegen die durchschnittliche Besucherzahl mit 15 pro Tag.

Die Angebotsvielfalt kann sich dennoch sehen lassen: Einzelfallhilfe, Ferienprogramm und Persönlichkeitsentwicklung standen dabei im Mittelpunkt. Wie Becker ausführte, hat man während des Lockdowns viel in kleinen Gruppen und mit Einzelgesprächen auffangen können. Ein wichtiger Punkt sei in dieser Zeit die Hausaufgabenbetreuung gewesen.

Ein Highlight in Sachen Solidarität konnte sie ebenfalls anführen. "Wir hatten im IB-Jugendzentrum in Baiertal einen Wasserrohrbruch." Von städtischer Seite seien der Boden und die in Mitleidenschaft gezogenen Wände repariert worden, um die Inneneinrichtung hätten sich die Jugendlichen selbst gekümmert. "Da wurde geplant und vieles in Eigenarbeit umgesetzt, sodass wir alsbald wieder im gewohnten Umfeld weiterarbeiten konnten", so Becker. Sie zollte allen, die mit angepackt hatten, höchstes Lob. Allerdings habe man, auch wegen der verschärften Hygienevorschriften, nicht langfristig planen können.

Mitte 2021 sei man dann wieder schrittweise zur Normalität zurückgekehrt. Vordringlichste Aufgaben seien das "Aufholen nach dem Corona-Lockdown" gewesen. So habe man sich erfolgreich um Fördergelder für alle drei Einrichtungen bemüht und zahlreiche Ausflüge finanzieren können. Zudem wurde beispielsweise die Kletter-AG wieder eingeführt.

Die Ziele für das laufende Jahr sind klar umrissen: Es gelte, persönliche Krisen bei den Kindern und Jugendlichen aufzufangen und Unterstützung anzubieten. "Wir helfen auch bei Schwierigkeiten in der Schule, beraten bezüglich der Berufswahl und unterstützen bei der Suche nach Praktika-Plätzen", kündigte Becker an. All dies muss mit zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestemmt werden, davon 1,5 Stellen in der Wieslocher Zentrale und jeweils 0,25 Stellen in Baiertal und Schatthausen. Hinzu kommen noch einige Honorarkräfte.