Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. Mit einer großen Portion Live-Energie wurden die Stoner-Rock-Fans aus der Rhein-Neckar-Region am Freitagabend im Wieslocher "R’n’P-Club" auf beste Weise bedient. Am Start war die dreiköpfige Formation "The Atomic Bitchwax" aus New Jersey (USA), die sich bereits 1992 gegründet hat und deren Musikstil von tiefen Gitarrensounds, energiegeladenen Riffs und dem Psychedelic-Rock der 1970er-Jahre geprägt ist.

Bands wie Kyuss, Crippled Black Phoenix und natürlich Monster Magnet sind sicher Einflussfaktoren. Chris Kosnik (Bass, Gesang), Schlagzeuger Bob Pantella und Gitarrist Garrett Sweeny, der auf seiner Gibson-Les-Paul maßgeblich den Sound prägt, haben eine Monster Magnet-Vergangenheit oder sind noch Teil der US-Rock-Institution.

Ihre Songs heißen "Hope You Die" (aus dem aktuellen Album "Scorpio") "Birth To The Earth" oder "So Come On!" und sind, ebenso wie "Forcefield" oder "Shitkicker", knallharte, laute Nummern einer Stilrichtung, die ein breites Musik-Genre bedient. Aus diesem speisen sich diverse Subgenres wie Doom-Metal. All das verschmilzt zu einem einzigartigen Klangkosmos. Oder, wie Björn aus Stuttgart lachend anmerkt: "Wie Black Sabbath auf Steroiden".

Der 38-jährige Fan hatte die Band vor einem Monat bei einem Auftritt im Schwabenland verpasst und war jetzt mit dem 9-Euro-Ticket per Bahn nach Wiesloch gereist. "Ein perfekter Tag", lässt er später schweißgebadet wissen. Die Mittfünfziger Carola und Andreas aus Neckargemünd waren schon oft im R’n’P-Club zu Gast, kannten "The Atomic Bitchwax" zuvor jedoch nicht. "Wir lassen uns überraschen", meinten sie vor Konzertbeginn, um am Ende "voll überzeugt" zu sein. Dies gilt auch für die beiden Kumpels und Monster Magnet-Anhänger Philipp (38) aus Heiligkreuzsteinach und Martin (49) aus Heppenheim, die diese Formation aus Youtube-Videos kennen, die Band bislang jedoch noch nie auf der Bühne erlebten. "Wenn man eine solche Band in der Region für 20 Euro Eintritt bekommen kann, ist dies ein angenehmes Pflichtprogramm und ein Muss für uns", bekunden die Freunde. Ob "The Atomic Bitchwax" Legenden sind? "In der Szene sind sie auf jeden Fall sehr bekannt, doch Legenden sind sicher andere Menschen."

Das Trio, das mit ungewöhnlichen und neuartigen Klängen und ihrem experimentellen Umgang mit Songstrukturen besticht, hat auf jeden Fall viel Spaß auf der Bühne und Griffkünstler Garrett Sweeny grinst ins Publikum und fragt: "Noisy?" (zu deutsch: laut). Auf jeden Fall bringen die Jungs durch ihre langjährige Live-Erfahrung jede Menge Power mit und zelebrieren 15 Songs auf ihre ganz eigene Weise mit einem breiten Spektrum an Sounds.

Als Support-Band war die dreiköpfige Formation "Van Groover" aus dem Lahn-Dill-Kreis in der Region Gießen am Start und konnte nicht nur mit dem Song "Streetfood" voll überzeugen. Ihre neue Platte heißt "Honk If" und beinhaltet dröhnenden Stoner-Rock mit "fest in der Wange gepresster Zunge", wie es aus dem Bandlager heißt. Schade, dass nicht mehr Stoner-Rock-Jünger an diesem hitzigen Start ins Wochenende den Weg in den Musik-Club fanden. Sie hatten eine Wanderung durch teils unbekannte Musiklandschaften, die einem doch irgendwie vertraut vorkommen, verpasst.

Angesichts der Tatsache, dass ein Lied wie der aktuelle Ballermann-Hit "Layla" (das Original mit Derek and the Dominos alias Eric Clapton ist sowieso nicht zu toppen) die Charts stürmt, war der Abend für die hartgesottenen Rockfans in der Weinstadt Wiesloch eine Wohltat für die Ohren.