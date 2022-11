Wiesloch. (dpa/lsw) Einen Tag nach dem Einsturz einer Hauswand in Wiesloch ist die Unglücksursache weiter unklar. Die Untersuchungen dürften länger dauern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage.

Die Außenwand des Wohnhauses war am Mittwochmorgen um kurz vor 5 Uhr eingestürzt. Die Bewohner hatten das Haus bei Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Baugefährdung. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

Update: Donnerstag, 3. November 2022, 17.18 Uhr

Am frühen Morgen stürzte die Wand einfach ein

Von Timo Teufert

Wiesloch. Die 73-jährige Mutter von Hüseyin Dasdelen wachte am frühen Mittwochmorgen durch ein lautes Knirschen in ihrem Haus auf. Sie weckte gegen 4.30 Uhr ihren 84-jährigen Mann und alarmierte im ersten Stock den schlafenden Sohn, seine Frau und ihren Enkel, nachdem die Geräusche immer stärker wurden.

"Als ich in der Küche war, stand die Wand schon 20 bis 30 Zentimeter vom Fußboden ab", berichtete Dasdelen. So schnell wie möglich brachten sich die Fünf in Sicherheit. "Beim Runtergehen habe ich gesehen, dass der Putz schon abgeplatzt war", berichtete der Hauseigentümer.

Nur Minuten nachdem sich die Familie in Sicherheit gebracht hatte, stürzte die Wand ein und machte das Haus – das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde und in dem die Familie seit 1977 lebt – von einem Moment auf den anderen unbewohnbar. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) waren bis zum Abend damit beschäftigt, das Haus in der Schwetzinger Straße, Ecke Neugasse, zu sichern.

Hanim Eligüzel, die Schwester des Eigentümers, ist verzweifelt: "Es ist so schlimm, das ist mein Elternhaus. Die ganzen Erinnerungen sind weg", sagte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen. Die Einsatzkräfte machten den Bewohnern gestern wenig Hoffnung, dass man das Haus noch retten könne.

In die Trauer der Familie mischt sich aber auch Wut, Wut auf den Eigentümer des Nachbargrundstücks und die Stadt Wiesloch. Denn vor zwei Jahren hatte der Nachbar die ehemalige Metzgerei in der Schwetzinger Straße 22 abgerissen. Bei den Abrissarbeiten wurden laut Dasdelen die Grundmauern seines Hauses beschädigt, ebenso wie die Gebäude von zwei anderen Nachbarn.

Dasdelen schaltete im April 2021 einen Anwalt ein und versucht seither, ...