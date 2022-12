Wiesloch. (seb) Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, sind die Lehrschwimmbecken in Baiertal und in Schatthausen in den Weihnachtsferien geschlossen: also vom 21. Dezember bis zum 8. Januar. Die öffentlichen Badezeiten beginnen wieder ab dem 10. Januar.

Nähere Informationen gibt es unter www.wiesloch.de.