Großeinsatz bei Dachstuhlbrand in Wohnheim

Wiesloch. (pri/RNZ) Zu einem Dachstuhlbrand mit Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Wohnheim kam es am Mittwochnachmittag in Wiesloch. Ein Mehrfamilienhaus im Adelsförster Pfad stand demnach in Flammen.

Nach ersten Polizeiangaben wurde die Rettungskräfte um 16 Uhr alarmiert, da Passanten Flammen und viel Rauch im Dachstuhl des Hauses bemerkt hatten.

Ort des Geschehens

Die Straßen rund um den Einsatzort waren gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Feuerwehr ist dabei, den Brand zu löschen. Es sollen sich keine Personen im Haus befinden.