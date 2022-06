"Wir wollen am heutigen Abend Ohren, Augen und Freude am Tanz ansprechen", hatte Reiß angekündigt. Vor der Pause, in der sich die Besucher in einer eigens eingerichteten Bar im Foyer mit Flüssigem stärken konnten, zeigten die Löwen-, Elferrats- und Jubiläumsgarden, was sie in den zurückliegenden Monaten unter Anleitung ihrer Trainerinnen so alles gelernt hatten. Es wurde mit Begeisterung und Können umgesetzt.

Wiesloch. Den Garden eine Plattform bieten und dazu noch Musik: Das wollte die Wieslocher Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiß und lud unter dem Motto "KG Blau-Weiß meets Stefan Zirkel und so!" in die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums. Mehr als 150 Gäste waren gekommen, um ein paar kurzweilige Stunden zu erleben. Die Garden wirbelten über die Bühne, nach der Pause standen Showtänze auf dem Programm, ehe zu späterer Stunde noch zum Tanz aufgespielt wurde.

Von Hans-Dieter Siegfried

"Das wird keine Karnevalsveranstaltung", hatte KG-Präsident Stefan Wolter bereits im Vorfeld angekündigt. Mit buntem Hemd, kurzen Hosen und Badelatschen hatte er gemeinsam mit seinem Vize Patrick Reiß die Besucherinnen und Besucher begrüßt. Derweilen schminkten sich die Gardemädchen noch in einem Nebenraum.

Bevor die Löwengarde, die Jüngsten bei den KG-Garden, auftreten konnte, musste Stefan Wolter eine besondere Herausforderung lösen, denn es war erkannt worden: Der Sektvorrat würde nicht ausreichen. Flugs machte er sich auf den Weg, um Nachschub zu besorgen. Zum Abschluss des ersten Teils gehörte die Bühne der Präsidiumsgarde.

Die Bühne selbst, eher spartanisch nur mit dem Wappen der Karnevalsgesellschaft dekoriert, wurde nach der Pause zur Plattform für unterschiedliche Showtänze. Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer wollte sich die nicht entgehen lassen und schaute vorbei. Mit im Publikum auch der Ehrenpräsident der KG Blau-Weiß, Manfred Walter mit Ehefrau Elke. Speziell bei den Showtänzen, bei denen die zuvor aufgetretenen Garden noch personell weiter aufgestockt wurden, zeigte sich: Die Karnevalsgesellschaft hat keine Nachwuchssorgen.

Natürlich durfte an einem solchen Abend das Männerballett nicht fehlen. Die "Havanna Club Boys" hatten mal eben ihren Namen geändert in "Havanna Space Boys" und boten eine tolle Show in Weltraum-Outfit – sehr zur Zufriedenheit der Trainerin Alexandra Becker. Die weiteren Trainerinnen, die im Vorfeld gute Arbeit geleistet hatten, sind Anna Schliemann, Alisia Breitner, Hannah Zirkel, Sophie Zirker, Shirin Fuchs, Christina Höfner, Alexandra Becker, Sofia Keller und Hanna Teuschel. Nach dem großen Finale tauschte das Publikum den Sitzplatz mit der Tanzfläche – und zwar bis weit nach Mitternacht.