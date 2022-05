Saukopftunnel nach Unfall fast sechs Stunden voll gesperrt

Weinheim. (RNZ/pol/rl) Bei einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen im Saukopftunnel zwischen Weinheim und Nieder-Liebersbach sind am Sonntagnachmittag sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Die Karambolage hatte sich gegen 13.45 Uhr circa 200 Meter im Tunnel von Weinheim kommend ereignet. Eine 61-jährige VW-Fahrerin hatte hier plötzlich angehalten. Ihr Wagen stand zur Hälfte auf dem dortigen Gehweg. Nachdem sie von mehreren Fahrzeugen überholt worden war, fuhr sie wieder an und überholte halb auf dem Gehweg fahrend einen Ford von rechts, der in die gleiche Richtung fuhr. Dabei kollidierten die beiden Autos miteinander.

Anschließend fuhr der VW auf einen Renault vor dem Ford auf und geriet dann in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der VW mit einem Mini und stieß frontal mit einem weiteren Ford zusammen. Umherfliegende Trümmerteile trafen noch einen Mazda.

Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann aus Birkenau reagierte geistesgegenwärtig: Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aktivierte er die automatische Tunnelsperrung, sodass sich die Schranken an Ost- und Westportal schlossen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben hierdurch aus. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, waren bei ihrem Eintreffen keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt und wurden bereits von den Rettungsdiensten betreut.

Die Polizei geht davon aus, dass die 61-jährige VW-Fahrerin kurz vor dem Unfall einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Sie wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer und seine Beifahrerin kamen ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Keiner der Verletzten sei in Lebensgefahr, hieß es. Der 65-jährige Ford-Fahrer und drei Kinder (6, 10 und 13 Jahre), die im Renault saßen, wurden nur leicht verletzt.

Die Feuerwehr besetzte die Technikzentrale am Westportal, um den Einsatz zu koordinieren und den Einsatzleiter vom Dienst, der stellvertretende Stadtbrandmeister Volker Jäger, zu unterstützen. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen. Nachdem die Betroffenen versorgt waren und von den Fahrzeugen keine Brandgefahr mehr ausgegangen war, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei und die Polizei zur Unfallaufnahme.

Abgesehen von dem Mazda waren die übrigen Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Am Tunnel entstand kein Schaden.