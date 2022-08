Weinheim. (RNZ) Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter hat gekämpft, dennoch muss die kleine Kerwe im Bergstraßen-Ortsteil dieses Jahr ausfallen. Sie hätte am 10. und 11. September stattgefunden. Allerdings gibt es jetzt, da die Corona-Pandemie ihre Schrecken verloren hat, so viele Feste in der Region, dass die Schaustellergeschäfte ausgebucht sind.

Dabei hatte die Ortsvorsteherin zwischendurch Hoffnung geschöpft, obwohl sich die bisherigen Kerwe-Veranstalter – die TSG Lützelsachsen und Familie Gaber – zurückgezogen hatten. Auch kein anderer Verein war bereit, die Kerwe durchzuführen. Falter konnte aber Kontakt mit einem Gastronomen aufnehmen, der neue Ideen hat. Dann aber sagten die Schausteller ab: "Nicht mal ein kleines Karussell war noch zu haben." Falter plant aber schon für 2023. Denn der Gastronom, der aus Lützelsachsen stammt, verfügt über Equipment und Verbindungen in die Musiker- und Unterhalterszene. Der Dorfplatz steht zur Verfügung. Ein Trost: Das große Winzerfest findet dieses Jahr früh statt: Es steigt mit allen Höhepunkten schon vom 30. September bis zum 2. Oktober.