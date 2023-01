Von Philipp Weber

Weinheim. Noch haben die Abbrucharbeiten nicht begonnen. Aber nach Angaben der Geschäftsführenden Verwaltung in der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim müsste die damit beauftragte Firma in nächster Zeit loslegen. Die Gemeinde lässt ihr Gelände an der Markuskirche in der Weststadt umgestalten.

Die Kita "Am Markusturm" und der alte Gemeindesaal