Weinheim. (pol/mare) In Weinheim ist am Sonntagnachmittag der Dachstuhl eines Hotels in der Hauptstraße in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Demnach sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Feuerwehr hat die Löschmaßnahmen bereits eingeleitet.

Weitere Informationen folgen ...