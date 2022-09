Nach dem offiziellen Teil gab es noch einen kleinen Rundgang, ehe so gegen 13.30 Uhr der große Ansturm einsetzte. "Für die teilnehmenden Vereine ist das eine prima Gelegenheit, die Kassen aufzufüllen", so der Vorsitzende der TSG Wiesloch, Manfred Walter. Und dies wurde mit Hingabe und großem Einsatz bewerkstelligt. Sogar ein Megafon musste herhalten, um an einem Stand den leckeren Kesselgulasch anzupreisen. Viele Gäste waren von außerhalb gekommen, dies war an verschiedenen Bushaltestellen in der Stadt zu beobachten.

"Was wären wir ohne die Vereine, ihr habt über Jahrzehnte hinweg diese Veranstaltung entscheidend mitgeprägt", lobte Rüger. Er gab einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte von "Wein und Markt". Für die Musik bei der Eröffnung sorgte der kurpfälzische Fanfarenzug Wiesloch, zu Beginn noch unter einem schützenden Dach.

Aber bereits eine Stunde später hatten sich die dunklen Wolken zum größten Teil verzogen und es ging rund im Städtchen. 17 Vereine, im gesamten Innenstadtbereich verteilt, boten Schmackhaftes und Flüssiges an. Sieben davon sind seit einem halben Jahrhundert mit von der Partie und wurden von Rüger und Manfred Walter – ebenfalls ein "Macher" von "Wein und Markt" von der ersten Stunde an – geehrt. Es gab einen Ehrenteller für die Vertreter vom VFB Wiesloch, das Deutsche Rote Kreuz, die Wieslocher Frauen, der Angelverein Kraichgau, die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß, die TSG Wiesloch und der Akkordeon-Club Kurpfalz Wiesloch.

Wiesloch. Mit einem Schlag wurde es voll. Kaum hatten sich die Regenwolken am Samstag verzogen, strömten Tausende in die Wieslocher Innenstadt. Die Jubiläumsauflage von "Wein und Markt" rief. Bis in die frühen Abendstunden wurde an den Ständen der Vereine gefeiert, Musik ertönte aus allen Ecken und die Stimmung war großartig.

Von Hans-Dieter Siegfried

1971 vom Wieslocher Verkehrsverein aus der Taufe gehoben, feierte man nun die 50. Wiederkehr von Wein und Markt, in den zurückliegenden zwei Jahren musste das Fest wegen der Pandemie abgesagt werden. Als der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Klaus Rüger, und Oberbürgermeister Dirk Elkemann zur Eröffnung sprachen, hatte Petrus noch kein Einsehen. Elkemann meinte scherzhaft: "Der Himmel weint vor Freude."

Gegen 15 Uhr war fast kein Durchkommen mehr möglich. Einer der Hauptanziehungspunkte war der Marktplatz, dort standen vor allem am Essensstand des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Wiesloch, lange Schlangen. Feuerwurst, Bratwurst im Baguette oder Schnitzelbrötchen erwiesen sich als kulinarische Renner, bei den Wieslocher Frauen wurden mehr als 50 selbst gebackene Kuchen angeboten und auch in Sachen Getränke war die Auswahl riesengroß. Wein, Bier, Sekt – aber auch härtere Sachen standen auf den Karten. Während die ältere Generation versuchte, einen Sitzplatz zu ergattern, bevorzugten die jüngeren Semester, Flüssiges im Stehen zu sich zu nehmen.

Ähnlich "übervölkert" war es auch auf dem evangelischen Kirchplatz und rund um den Adenauerplatz. Dort erfreuten sich in der Nachbarschaft des evangelischen Gemeindezentrums insbesondere die Handballer der TSG Wiesloch über regen Zuspruch.

Wer an diesem Tag dem Rummel entfliehen wollte, machte sich gegen Abend auf den Weg ins Weindorf, um dort abseits des Trubels ein Schöppchen zu genießen. In der Stadt selbst zog der Notarzt des DRK, Felix Schmitt, eine positive Bilanz. "Wir hatten etwas mehr als 15 Einsätze, unter dem Strich und in Anbetracht der Menschenmassen hielt sich das im Rahmen", meinte er.