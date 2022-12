Warum das so ist, wird schnell klar, wenn man die Arbeiten eine Zeit lang beobachtet. Während der Bagger den Dachstuhl Balken für Balken niederlegt, fallen immer wieder Schuttbrocken hinter der Plane, die die offene Hausseite provisorisch abdichtet, bis ins Erdgeschoss durch. Der Fernseher, der im Dachgeschoss steht, wird unter den zusammenstürzenden Balken begraben. Bereits am Dienstag hatten die Bauarbeiter das Dach des Haupthauses abgedeckt. Während gestern der Bagger am Vorderhaus arbeitete, setzten die Mitarbeiter der Baufirma ihre Arbeit am Dach der Scheune fort. Am Nachmittag war das Dachgeschoss des Vorderhauses komplett abgerissen.

"Es schmerzt, das mit anschauen zu müssen. Ich stehe vor dem Nichts", sagt Hüseyin Dasdelen. Am 2. November war eine Wand seines Hauses in die benachbarte Baugrube abgestürzt . Kurz zuvor hatte sich die Familie in den frühen Morgenstunden in Sicherheit bringen können, nachdem Dasdelens Mutter durch knarzende Geräusche geweckt worden war. Seitdem ist das Gebäude gesperrt und wird nun aufgrund einer Verfügung der Stadt Wiesloch abgerissen .

Wiesloch. Immer wieder fallen Schneeflocken vom Himmel. Hüseyin Dasdelen steht regungslos auf dem Gehweg der Schwetzinger Straße und blickt auf den Bagger, der sich gerade an seinem Haus zu schaffen macht. Er zittert leicht, ob wegen der Kälte oder wegen des Abbruchs seines Hauses, sagt er nicht. Nach den vorbereitenden Arbeiten hat am Mittwochmorgen ein Eppelheimer Abbruchunternehmen damit begonnen, das Gebäude Etage für Etage abzutragen.

Von Timo Teufert

Mit Erde hat die Abbruchfirma auf dem Grundstück der Baugrube eine Arbeitsplattform für den Bagger eingerichtet, der gestern den Dachstuhl des Hauses niederlegte (oben und links). Parallel wurden das Dach der Scheune von der Neugasse aus abgedeckt (rechts). Fotos: Teufert

"Ich muss hier die ganze Zeit warten, falls etwas aus dem Haus gerettet werden kann", erklärt Dasdelen, warum er bei minus zwei Grad – gefühlt ist es durch den Wind deutlich kälter – auf der Straße ausharrt. Er hat extra frei genommen, um vor Ort zu sein. Nur während der Mittagspause der Arbeiter auf der Baustelle hat er sich ein bisschen aufgewärmt. Bereits am Montag konnten noch einige Gegenstände aus der Scheune geholt werden, ins Haupthaus durfte Dasdelen aber nicht. Für das gilt nach wie vor ein Betretungsverbot der Stadt Wiesloch. Viel Hoffnung haben ihm die Verantwortlichen der Baufirma nicht gemacht: "Die glauben nicht, dass darin noch viel zu retten sein wird", sagt Dasdelen.

Gestern Mittag hatte Dasdelen zudem eine weitere Nachricht zu verdauen: Sein Anwalt teilte ihm mit, dass der Abriss nicht wie von der Stadt angekündigt 65.000 Euro kosten wird. Offenbar war die Mehrwertsteuer vergessen worden, denn mittlerweile beläuft sich das Angebot auf 69.000 Euro netto – mit Mehrwertsteuer sind das 82.000 Euro. Allerdings betonte Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf RNZ-Nachfrage: "Wir haben nicht die Absicht, diesen Betrag Herrn Dasdelen sofort in Rechnung zu stellen, sondern werden erst das Ergebnis des Zivilprozesses abwarten." Elkemann geht davon aus, dass in einem solchen intensiv über die Schuldfrage unter den Beteiligten gestritten werde.

Man werte die Aussage von Dasdelen in einem Fernsehinterview, dass er sich die Summe nicht leisten könne, als formlosen Antrag auf Stundung. "Für diese Entscheidung brauche ich aber die Zustimmung des Gemeinderates. Ich gehe aber davon aus, dass das durchgeht", so Elkemann. Sobald die Rechnung des Abrissunternehmens vorliege, wolle er die Stundung im Gemeinderat besprechen.

Elkemann betonte im RNZ-Gespräch aber noch einmal die Notwendigkeit des schnellen Abrisses: "Wir haben ein Gutachten einer Statikerin vorliegen, wonach das Haus akut einsturzgefährdet und weiter in Bewegung ist. Vom Haus gehen Gefahren aus, die wir eindämmen mussten." Ein unkontrollierter Einsturz des Gebäudes stelle eine große Gefahr für die Allgemeinheit dar. "Deshalb konnten wir nicht weiter warten", unterstrich der Oberbürgermeister. Gegenüber der RNZ hatte Dasdelens Anwalt angegeben, das ursprüngliche Angebot für den Abriss von 65.000 Euro sei "exorbitant hoch" und liege mehr als 100 Prozent über dem Üblichen.

Kritisch unter die Lupe nehmen die Baustelle die Eigentümer des Hauses Schwetzinger Straße 20 – auf der anderen Seite der Baugrube. Denn eigentlich war vorab von der Stadt zugesagt worden, dass die Baugrube vor den Arbeiten zugeschüttet wird – gestern war davon nichts zu sehen. Es lief seit dem Morgen eine kleine Pumpe, man konnte aber nicht erkennen, dass der Wasserspiegel tatsächlich sinkt. Lastwagen bringen Erde an die Baustelle, die sich der Bagger als Arbeitsplattform aufgeschüttet hat.

"Das Abrissunternehmen hat auch den Auftrag, alles zu tun, um das Haus Schwetzinger Straße 20 zu schonen und zu schützen", erklärte Elkemann. Deshalb solle die offene Baugrube zwischen den Häusern mit Kies verfüllt werden. Dieser soll seinen Worten nach Erschütterungen, die durch den Abriss entstehen, aufnehmen und so die Giebelwand der Schwetzinger Straße 20 schützen. Warum bislang nur Erde verwendet wird, konnte der OB gestern nicht sagen. "Ich verlasse mich aber darauf, dass das Unternehmen weiß, was das beste in dieser Situation ist", so der OB. Keinen Zeitplan konnte Elkemann für die Sicherung der Giebelwand der Schwetzinger Straße 20 nennen, zu der die Stadt den Eigentümer der Baugrube per Verfügung verpflichtet hat.