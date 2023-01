Von Timo Teufert

Walldorf. Das jahrelange Ringen um einen Neuzuschnitt der beiden Walldorfer Schulbezirke hat im Gemeinderat vor Kurzem ein Ende gefunden: Mit breiter Mehrheit wurde – gegen die Stimmen der CDU-Gemeinderäte Mathias Pütz, Gerhard Baldes, Uwe Lindner, Jutta Stempfle-Stelzer und Joachim Ullmann – eine Verschiebung der "Grenze" beschlossen.

Das Stadtgebiet ist in zwei Bezirke aufgeteilt, nach denen sich entscheidet, ob die Kinder zur Wald- oder zur Schillerschule gehen. Die neue Trennlinie soll, wie in der Vorberatung im technischen Ausschuss von der SPD vorgeschlagen, entlang der Johann-Jakob-Astor-Straße, der Ringstraße, der Haydnstraße und des Mittleren Mainzer Weges verlaufen. Bislang verläuft die "Grenze" entlang von Schwetzinger- und Johann-Jakob-Astor-Straße sowie "Im Riegel". Ursprünglich hatte die Verwaltung eine Neuaufteilung entlang der Rennbahnstraße vornehmen wollen.

"Ziel einer Schulbezirksänderung war schon zu Beginn der Diskussion, eine möglichst ausgewogene Verteilung der Schülerinnen und Schüler zu erreichen", erläuterte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann in der Sitzung. Dazu gehöre einerseits die Vermeidung einer Fünfzügigkeit der Schillerschule, andererseits aber auch vor dem Hintergrund der geplanten baulichen Erweiterung des Campus Waldschule, dort die Basis für eine stabile Dreizügigkeit zu schaffen.

Dabei sei die Schillerschule in den letzten sieben Jahren zu 50 Prozent fünfzügig gewesen, die Waldschule habe in diesem Zeitraum "nur untergeordnet die Dreizügigkeit erreicht". Da zudem der zweite Bauabschnitt von Walldorf-Süd erst knapp zur Hälfte aufgesiedelt sei, könne man davon ausgehen, "dass er ab dem Schuljahr 2024/2025 nahezu vollumfänglich auf die Schülerzahlen der Schillerschule durchschlagen wird", so Steinmann.

Für den SPD-Vorschlag spricht aus Sicht von Steinmann, dass für die Kinder nördlich der Rennbahnstraße eine Querung der Schwetzinger Straße mit einem Verkehrsaufkommen von 5000 bis 6000 Fahrzeugen am Tag vermieden werden kann. Hinzu komme, dass mit der kürzlich in Betrieb genommenen Fahrradstraße die Verbindung gerade von diesem Bereich zur Schillerschule ...