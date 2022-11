Walldorf. (RNZ) Wie gut kennen Sie Ihre Heimatstadt? Gibt es da nicht doch das eine oder andere unentdeckte Fleckchen? Diese Fragen hat sich die Fotografin und freie RNZ-Mitarbeiterin Kerstin von Splényi während der Recherche für ihren neuen Kalender gestellt.

Die Entdeckungsreise durch Walldorf hat sie an überraschende Plätze geführt. Lauschige Innenhöfe, "Lost Places", also Orte, die aus dem öffentlichen Blick verschwunden scheinen, sowie selten wahrgenommene Schönheiten haben es in die engere Auswahl der Motive geschafft. "Meinen herzlichsten Dank sage ich allen Walldorferinnen und Walldorfern, die mich aktiv bei der Umsetzung der Motive unterstützt haben", betont die Foto-Autodidaktin. Dank dieser Offenheit konnte von Splényi einen Blick hinter manch sonst verschlossene Tür werfen.

Zum Kunst- und Handwerkermarkt in der Astoria-Halle am kommenden Wochenende, 5. und 6. November, freut sich Kerstin von Splényi, den im Eigenverlag produzierten Kalender präsentieren zu können. "Vielleicht haben die Walldorfer ja genauso viel Spaß an den Entdeckungen wie ich" sagt sie. Außerdem ist der Kalender am zweiten Wochenende des Walldorfer Weihnachtsmarktes vom 2. bis 4. Dezember sowie ab sofort im Schreibwarengeschäft "Paletti" erhältlich.