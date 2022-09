Walldorf. (tt) Seit fünf Jahren ist Walldorf "Fairtrade-Stadt", an der Fairen Woche nimmt die Stadt sogar schon zum sechsten Mal teil. "Das lässt sich aus Walldorf nicht mehr wegdenken", sagt Thomas Bensch, der Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade, der das umfangreiche Programm der Fairen Woche vom 16. bis 30. September gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderin Susanne Nisius und Bürgermeister Matthias Renschler vorstellte.

Thematisch steht die Faire Woche unter dem Motto "Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit" und nimmt damit die Textil-Industrie in den Fokus. Es geht vor allem um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und um nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette. "In Deutschland kauft sich jeder Mensch pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke im Schnitt", sagt Bensch. "Gerade in der textilen Lieferkette geht es oft nicht fair zu", ergänzt Susanne Nisius.

Mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen will die Steuerungsgruppe das Thema den Walldorferinnen und Walldorfern näher bringen. So heißt es am Donnerstag, 15. September: "Alles Banane, oder nicht?" Von 9 bis 13 Uhr gibt es einen Infostand beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Besuchern des Standes wird eine kleine, faire Überraschung versprochen.

Am Freitag, 16. September, kann ab 19 Uhr auf dem Marktplatz mit Apfeleistee auf fünf Jahre Fairtrade-Stadt angestoßen werden. Es gibt viele Informationen über den fairen Handel und faire Produkte in Walldorf, dazu ein Wurfspiel mit fairen Preisen.

Am Sonntag, 18. September, lädt die evangelische Kirchengemeinde ab 10 Uhr zum Gottesdienst in die Stadtkirche, in dem man darauf aufmerksam machen will, dass die christliche Gemeinde ihren Beitrag zum Zusammenwachsen der Welt leisten kann. Am Sonntag, 25. September, 10.30 Uhr, findet in der katholischen Kirche St. Peter ein Familiengottesdienst zu Erntedank mit den Themen Fairtrade und heimischer Apfel statt.

"Von der Kakaobohne zur fertigen Tafel Schokolade – faire Produktion komplett in Ghana" lautet der Titel eines Online-Vortrags von Elisabeth Karg am Mittwoch, 21. September von 19.30 bis 20.30 Uhr. Am Samstag, 24. September, findet von 9 bis 13 Uhr wieder der Walldorfer Apfeltag statt.

Das Programm endet am Freitag, 30. September, ab 20 Uhr mit einem Online-Quiz rund um Fairtrade, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt. Teams aus drei bis sechs Personen können sich dafür bis 23. September unter fairtrade@walldorf.de anmelden.