Von Hans-Dieter Siegfried

Walldorf. Die Zahl der Arzneimittel, die in den Apotheken Mangelware sind oder gar nicht zur Verfügung stehen, steigt dramatisch. "Derzeit nicht lieferbar", lautet die zwangsläufige Antwort gegenüber all jenen, die mit einem Rezept anstehen. Dietmar Sommer, der in Walldorf die Stadt-Apotheke betreibt und zudem die Interessen seiner Zunft im