Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Unser Auftrag!" ist die schlanke weiße Marmor-Stele benannt, die an das Schicksal der jüdischen Bürger Ladenburgs erinnern und damit ein weiteres Zeichen gegen ein Vergessen setzen soll. Platziert ist sie im Aufgangsbereich zu Veranstaltungsräumen und Ratssaal im Domhof und damit am meist frequentierten Ort des Rathauses: "Unübersehbar, unverrückbar, unmissverständlich", betonte Bürgermeister Stefan Schmutz im Rahmen der gut besuchten Feierstunde. Dabei wurde das von Künstlerin und Ideengeberin Gudrun Schön-Stoll konzipierte und Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin Birgit Dursy umgesetzte Kunstwerk erstmals öffentlich präsentiert.

Die Botschaft sei zeitlos und werde an Relevanz nichts einbüßen, sagte Schmutz angesichts Einstehens für ein "’Nie wieder‘ und für ein gleichberechtigtes, friedliches Miteinander in einer freiheitlichen Demokratie." Und so war auch das Datum der Präsentation bewusst gewählt. Denn genau 82 Jahre zuvor hatte die Geschichte jüdischen Lebens auch in Ladenburg geendet. Am 22. Oktober 1940 wurden die 27 letzten jüdischen Mitbürger in das Konzentrationslager nach Gurs deportiert, von denen nur acht Menschen den Holocaust überlebten: "Kein Gemeindemitglied kehrte dauerhaft nach Deutschland zurück", erinnerte der sichtlich bewegte Bürgermeister. Heute erinnern Gedenktafeln und Stolpersteine in Ladenburg an sie.

Solche Erinnerungssteine wurden im Jahr 2006 auch vor der Weinheimer Straße 20 verlegt, wo Gudrun Schön-Stoll mit ihrer Familie lebt, die durch diese Aktion überhaupt erst von der Geschichte ihres Hauses erfuhr. Denn dort wohnten bis zu ihrer Deportation die jüdischen Familien Krell und Löwenfels. Tief und nachhaltig hat sich Schön-Stoll der Tag der emotionalen Stolperstein-Verlegung eingeprägt, zu der eigens die Krell-Töchter Lea Weems und Ruth Steinfeld mit ihren Familien angereist waren. "Wir werden diesen Tag niemals vergessen", sagte die Künstlerin in Erinnerung an dieses Zusammensein ohne jegliche Schuldzuweisung oder Feindseligkeit. "Wir mochten uns." Die beiden Frauen hätten einen "wunderbaren Schritt gemacht, indem sie an das Gute glaubten" und mit ihrer Rückkehr an den Ort voller schmerzlicher Erinnerungen allen "die Chance geben, zu zeigen, dass wir anders sind" und "alles dafür tun, dass das, was die Nationalsozialisten verbrochen haben, nicht wieder vorkommen wird".

Schön-Stoll hat dieses wichtige Thema nicht losgelassen, fortan begleitete sie die Frage nach ...