Spechbach. (cm) Dieser Wasserrohrbruch war ganz leicht zu finden: Am Mittwochabend schoss das Wasser in der Spechbacher Hauptstraße aus der Fahrbahndecke. Unzählige Liter liefen über die Straße in den nächsten Gully. Da zählte jede Minute. So griff Bürgermeister Werner Braun selbst ein.

Doch der Reihe nach: Die Feuerwehr hatte am Mittwochabend nach einer Übung ein kleines Fest, als sie