Von Micha Hörnle

Schriesheim. Noch zu Wochenbeginn hatte die Initiative Schriesheimer Bürger (ISB) zugegeben, dass sie im Grunde nicht wisse, was die Anwohner, Geschäftsleute oder Gastronomen von einer Sperrung der Heidelberger Straße am Wochenende halten. Seit dem Donnerstagabend ist die ISB schlauer, zumindest was die Anwohner angeht (denn Wirte oder Einzelhändler waren