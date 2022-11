Von Max Rieser

Schriesheim. Mika Kühnle ist jetzt so was wie Bürgermeister Christoph Oeldorf, nur eben für Schriesheims Jugend. Der 15-Jährige war bei der Wahl zum Jugendgemeinderat vor rund zwei Wochen nicht nur Stimmenkönig geworden, er wurde am Montag auch von dem neu gewählten Gremium in seiner ersten Sitzung zum Vorsitzenden gewählt. Das bedeutet, dass er ähnlich wie