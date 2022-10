Von Max Rieser

Schriesheim. Wer am Samstagnachmittag am Schulzentrum unterwegs war, hätte meinen können, es sei etwas Schlimmes passiert. Unzählige Feuerwehrleute stürmten in den noch recht neuen Kindergarten "Kinderschachtel" in der Hirschberger Straße, davor fast sämtliche Einsatzwagen der Schriesheimer Feuerwehr mit Blaulicht und Sirene und zahlreiche Schaulustige.