Von Meike Paul

Schönau. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Parkraumbewirtschaftung in Schönau den aktuellen Anforderungen und Gegebenheiten anzupassen. Einstimmig entschieden die Räte, die sechs öffentlichen Stellplätze in der Rahmengartenstraße vor dem Feuerwehrgerätehaus in absolutes Halteverbot umzuwandeln. Wie Bürgermeister Matthias Frick erklärte, seien lediglich Feuerwehrangehörige vom Verbot ausgenommen. Damit soll den Brandhütern Parkraum zugesichert werden – eine Maßnahme, die die Arbeit der Ehrenamtlichen schlussendlich erleichtern wird.

"Die Parkplatz-Situation auf dem öffentlichen Parkplatz in der Rahmengartenstraße zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem Betreuten Wohnen mag auf den ersten Blick relativ komfortabel erscheinen, jedoch ändert sich das im Falle einer Einsatzalarmierung der Feuerwehr", erläuterte Frick. Die dort verfügbaren Parkplätze seien inzwischen immer häufiger belegt, sodass die anrückenden Feuerwehrleute zunächst keine Stellplätze finden würden. Dass Einsatzvorbereitungen aufgrund von Parkplatz-Not nicht rechtzeitig oder nur unzulänglich vorgenommen werden können, sei indiskutabel. Zuspruch und Verständnis gab es hier seitens der Räte.

Auch nördlich des Bürgerhauses werden künftig drei öffentliche Stellplätze entfallen. Die Überlegung seitens der Gemeinderäte, hier zunächst nur temporäre Poller zu installieren, wurde abgelehnt. Der Antrag wurde mit drei Enthaltungen durchgewunken und war bereits im Ausschuss für Technik und Umwelt lange diskutiert worden: Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses schreiten voran. Das Nutzungskonzept des Arbeitskreises sieht vor, hier ein Bürgercafé in Betrieb zu nehmen. Sitzmöglichkeiten sollen außerhalb des Gebäudes im Freien angeboten werden. "Hierfür wird die Fläche des Bürgerhauses benötigt", so Frick.

Bisher war dort Kurzzeitparken werktags von 8.30 bis 18 Uhr – außer mittwochs und samstags, dann nämlich nur bis 12 Uhr – erlaubt. Da im Bereich des Marktplatzes nicht mehr so viele Gewerbetreibende wie noch vor einigen Jahren ansässig sind, findet die Verwaltung, dass diese Parkplätze verzichtbar seien. Von der Mehrheit des Gemeinderates wird diese Auffassung geteilt. Neben der Außengastronomie sollen hier Fahrrad-Stellplätze entstehen.