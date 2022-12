Weinheim. (web) Ob Blauer Hut, Roter Turm oder St. Laurentius-Kirche: Die Turmspitzen und Dächer der Weinheimer Innenstadt erstrahlten am Mittwochmittag allesamt in strahlendem Weiß. In den Stunden zuvor hatte "Frau Holle", die sich in den letzten Jahren eher selten an die badische Bergstraße verirrt hatte, tatsächlich ihre Betten über der Zweiburgenstadt ausgeschüttelt. Falls die dünne Schneedecke bis dahin nicht verwehrt wird, kann das am Donnerstagabend beginnende Final-Wochenende des Weinheimer Weihnachtsmarkts in winterlicher Umgebung stattfinden.

Kalt soll es die nächsten Tage über in jedem Fall bleiben. Erst am kommenden Montag soll die Witterung wieder in Richtung Wärme und Regen umschwenken. Wer Weinheims in "Zuckerguss" gehüllte Altstadt bewundern will, sollte sich also sputen – und sich zum Beispiel auf den Grüffelo-Pfad zur Burgruine Windeck begeben. Zu deren Füßen ist auch unserem Fotografen Peter Dorn diese wunderschöne Aufnahme geglückt.