Wo zum Vatertag wird gefeiert

> In Heiligkreuzsteinach-Eiterbach feiert am Donnerstag, 26. Mai, der MGV 1888 sein traditionelles "Grillfest an Himmelfahrt". Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Alten Schulhaus.

> In Gaiberg laden am Donnerstag, 26. Mai, Musikverein und Berghofteam ab 11 Uhr zum "Vatertagsgrillfest" auf dem Berghof Weinäcker ein.

> In Eppelheim ist am Donnerstag, 26. Mai, ein "Vatertagstreffen" vor der Rudolf-Wild-Halle angesagt. Dazu lädt die Feuerwehr von 10 bis 18 Uhr ein.

> In Dossenheim wird am Donnerstag, 26. Mai, ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Steinbruch Leferenz gefeiert. Für Musik sorgt der evangelische Posaunenchor. "Musik am Vatertag" heißt es derweil in der Aula der Kurpfalzschule, wo von 13 bis mindestens 17 Uhr verschiedene Darbietungen der Musikschüler des Musikvereins geboten werden. Im Hof der Schule laden Musikverein und Pfarrmusik ab 11 Uhr zum "Vatertagstreffen" ein, es gibt Blasmusik und dazu verschiedene Leckereien.

> In Bammental ist am Donnerstag, 26. Mai, " Vatertags-Rock " an der Bammertsberghütte angesagt. Der Barbetrieb samt Bewirtung startet um 13 Uhr, ab 15 Uhr tritt die Band Dirty Deeds mit Liedern von AC/DC auf.

Region Heidelberg. (luw) Rund um Christi Himmelfahrt und Vatertag am Donnerstag, 26. Mai, wird in der Region vieles geboten. Einige Feiern starten schon am Mittwoch, 25. Mai; besonders viel geschlemmt und getrunken werden dürfte aber am Folgetag. Soweit bekannt gibt es hier im Folgenden einen Überblick:

> In Leimen veranstaltet am Donnerstag, 26. Mai, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ein Hoffest in der Awo-Begegnungsstätte, Turmgasse 7. Geboten werden ab 11 Uhr unter anderem Bratwurst, Pommes und musikalische Unterhaltung.

> In Leimen-Gauangelloch wird am Donnerstag, 26. Mai, ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Alten Sportplatz gefeiert. Der Posaunenchor gestaltet diesen musikalisch mit.

> In Lobbach-Waldwimmersbach bietet die Feuerwehr am Donnerstag, 26. Mai, einen "Boxen-Stopp am Vatertag". Ab 11 Uhr werden am Feuerwehrhaus "Stärkung und Auftanken" angeboten.

> In Lobbach-Lobenfeld trifft die Zweite Mannschaft der SG Lobenfeld am Mittwoch, 25. Mai, im Derby der Kreisklasse C auf die SG Viktoria Mauer II. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Lobenfeld, ab 21 wird zur Clubhaus-Party eingeladen.

> In Neckargemünd-Mückenloch ist bereits am Mittwoch, 25. Mai, "Rock in den Vatertag" angesagt. Auf dem Dorfplatz tritt ab 19.30 Uhr "Mind da Gap" auf. Einlass zu der Veranstaltung, die der Fördervereins der Feuerwehr organisiert, ist ab 18 Uhr.

> In Mauer veranstaltet die DLRG am Donnerstag, 26. Mai, ein "Grillfest am Vatertag". Los geht es um 11 Uhr im Festzelt an der Schule, Hüpfburg und Kinderprogramm werden geboten und ab 13 Uhr wird Live-Musik gespielt.

> In Meckesheim lädt der Obst- und Gartenbauverein am Donnerstag, 26. Mai, zum Frühlingsfest ab 11 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein. Ab 11.45 Uhr werden warme Speisen und Getränke angeboten.

> In Meckesheim-Mönchzell lädt die Feuerwehr zum "Dampfriehmefeschd" am Mittwoch, 25. Mai, ein: Los geht es um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Weiter geht es am Donnerstag, 26. Mai, mit dem "Fest für die Familie" zum Vatertag, ausgerichtet vom MGV Liederkranz. Ab 9.30 Uhr wird bei der Lobbachhalle zunächst ein Weißwurst-Frühstück angeboten, zu Mittag gibt es Schnitzel.

> In Nußloch lädt der Verein "Pflege europäischen Brauchtums" (PEB) am Donnerstag, 26. Mai, zum Bierfest ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es bayerische Spezialitäten im Schulhof der Schillerschule; von 12 bis 14 Uhr tritt der Musikverein Feuerwehrkapelle auf, danach sorgen die Annimels für Live-Musik.

> In Sandhausen lädt der Sportclub zum "Vatertag bei den Handballern". Los geht es um 10 Uhr auf dem Waldfestplatz. Bereits ab Mittwoch, 25. Mai, veranstaltet der Sportkegelclub Rot-Weiß ein "Großes Grillfestwochenende". Eröffnet wird es am Mittwoch um 17 Uhr auf dem Festplatz am Walter-Reinhard-Stadion, geschlemmt und gefeiert wird bis Sonntag, 29. Mai.

> In Schönau steht das Waldfest des MGV Liederkranz am Donnerstag, 26. Mai, auf dem Münchel an. Ab 11 Uhr wird bewirtet, unter anderem Bier vom Fass und Steaks vom Holzkohle-Schwenkgrill warten auf die Besucher.

> In Spechbach bietet am Donnerstag, 26. Mai, der Förderverein Specht eine "Vatertagsstation" in und rund um die Jagdhütte an. Mit Essen und Trinken versorgt werden Gäste hier ab 10 Uhr.