Los geht es rasant – und zwar auf der Kartbahn des Motorsportclubs (MSC) in Nußloch. Dort können RNZ-Leser am Samstag, 6. August, so richtig das Gaspedal durchdrücken und den Rennfahrer-Legenden Michael Schumacher oder Sebastian Vettel nacheifern. Sie erwartet ein echtes Rennpaket samt Einführung, Trainingslauf, Qualifying und Rennen. Auf bis zu 70 Kilometer pro Stunde lassen sich die Karts beschleunigen – und die Fahrer in den 16 Kurven die Fliehkraft spüren. "Auf unserer Bahn herrscht Formel-1-Feeling, etwa beim Start mit der bekannten Ampelschaltung", verspricht Sven Förderer vom MSC.

Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa) Die RNZ-Sommertour führt auch dieses Jahr durch die Region rund um Heidelberg. Der Ansturm auf die Touren im Heidelberger Stadtgebiet ist wieder so groß, dass nicht alle Bewerber teilnehmen können. Exklusiv für RNZ-Abonnenten stehen nun weitere sieben Touren in der Region zur Auswahl.

Die Teilnehmerzahl bei jedem Angebot ist begrenzt, eine Anmeldung zwingend erforderlich. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch informiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter der Adresse www.rnz.de/sommertourregion und muss bis spätestens Freitag, 29. Juli, um 14 Uhr erfolgen. (Die bei der Anmeldung notwendige Abonummer findet sich auf dem Kontoauszug.)

Telefonisch werden Anmeldungen am Dienstag, 26. Juli, von 10 bis 12 Uhr und Mittwoch, 27. Juli, von 17 bis 19 Uhr auch unter Telefon 06221/519-5809 angenommen. Teilnehmer müssen eine medizinische Mund-Nasen-Maske mitbringen. Bei jeder Sommertour ist ein RNZ-Redakteur dabei, der für Fragen zur Verfügung steht.

Mit 70 "Sachen" auf der Kartbahn

Von der Ziege zum Käse

Wie wird aus Ziegenmilch eigentlich Ziegenkäse? Das und noch vieles mehr erfahren die RNZ-Leser am Mittwoch, 10. August, auf dem Nußlocher Ziegenkäsehof von Stefanie Schott und Joachim Kamann. In dem Betrieb, der seit dem Jahr 1985 in der Region für seinen leckeren Käse bekannt ist, lernen die Sommertouristen die wichtigsten Mitarbeiter – also die Ziegen – kennen und erfahren alles rund um die Tierhaltung, das Melken und die Käseproduktion. Und selbstverständlich: Sowohl eine Streicheleinheit bei den Tieren als auch eine Kostprobe des Ziegenkäses runden die etwa einstündige Tour ab.

Tourziel: Ziegenkäsehof in Nußloch. Foto: Alex

Vier Gänge landen auf dem Grill

Nicht gekocht, sondern gegrillt wird bei "Cookst Du", wenn die RNZ-Sommertour am Freitag, 12. August, in Eppelheim Station macht. Auf den Grillrost der seit 14 Jahren bestehenden Kochschule kommen aber nicht nur die bekannten Grill-Klassiker: Angeleitet vom Team um Inhaber Bernhard Schädlich lernen die Sommertouristen, wie man ein ganzes Menü mit Hilfe von Feuer und Flamme zubereitet – von der Vorspeise bis hin zum Nachtisch. Dass das schmeckt – davon können sich die RNZ-Leser gleich im Nachgang des gemeinsamen Grillens überzeugen. Dann nämlich verzehren die Teilnehmer gemeinsam das Werk des Abends. Und neben einem vollen Magen dürften die Sommertouristen am Ende der Sommertour auch viel neues Wissen rund um den Grill mit nach Hause nehmen.

Tourziel: Kochkurs in Eppelheim. Foto: Alex

Besuch beim SV Sandhausen

Dass der SV Sandhausen seit zehn Jahren in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt, ist bekannt. Wo bereiten sich die Spieler auf die Partien vor? Einen Blick hinter die Kulissen des Clubs ermöglicht die RNZ-Sommertour mit dem SV Sandhausen für alle großen und kleinen Fußballfans am Dienstag, 16. August, im BWT-Stadion am Hardtwald. Geplant ist eine Stadiontour inklusive Einblicke in die Katakomben, und es werden die Trainerbänke begutachtet. Auch ein Spieler aus der Profi-Mannschaft soll mit dabei sein und für Fragen sowie Autogramme zur Verfügung stehen – dies steht jedoch noch unter Vorbehalt der bis dahin geltenden Corona-Richtlinien.

Wie gelingt der perfekte Kaffee?

Von der Bohne bis zur Tasse dreht sich am Mittwoch, 24. August, alles um das Thema Kaffee. In der Heidelberger Kaffeerösterei "Simon & Bearns" erwartet die Sommertouristen ein Blick hinter die Kulissen der in Dossenheim gegründeten Rösterei, die mit hochwertigen Kaffees aus Anbaugebieten von Afrika bis Südamerika aufwartet. Bei der Theorie bleibt es aber nicht: Von einem professionellen Barista aus dem Team um Gründer Simon Kuch lernen die RNZ-Leser den Umgang mit einer Siebträgermaschine und worauf es bei der Zubereitung von richtig leckerem Kaffee – inklusive kreativer Gestaltung der Milchschaumoberfläche – ankommt.

Tour zum Barista aus Dossenheim. Foto: Alex

Erlebnis-Führung am Bienenlehrpfad

Sie können nur im Verband existieren, sind für die Fortpflanzung vieler Gewächse unentbehrlich und für den Menschen ein Riesen-Gewinn: Bienen. In die faszinierende Welt dieser Insekten und der Imkerei eintauchen können die RNZ-Leser am Donnerstag, 25. August. Dann bietet Imkerin Eva-Maria Elfner-Häfele eine Erlebnis-Führung samt Verkostung am Bienenlehrpfad im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain an. Nach einem wissenswerten Theorieteil über die Bienen und ihre Produkte kann Imkerei live erlebt "und mit den Bienen gekuschelt werden – wer sich traut", wie Elfner-Häfele launig umschreibt. Eine Verkostung mit Imkerlimonade, Dips, Energiebällchen und Marmelade allesamt aus Honig und natürlich Varianten der Süßspeise runden das Naturerlebnis ab.

Tourziel: Imkerin in Heiligkreuzsteinach. Foto: Alex

Im Kanu den Neckar hinab

Von kaum einem Ort aus ist das Neckartal so schön wie vom Wasser aus. Und deshalb begeben sich die RNZ-Leser zum Abschluss der Sommertour am Montag, 29. August, auf den Neckar. Mit dem Kanu geht es von Neckarsteinach flussabwärts zur Neckargemünder Friedensbrücke – professionell angeleitet und begleitet vom Kanuverleih Neckargemünd. Auf der gut einstündigen Fahrt von Hessen nach Baden-Württemberg gibt es für die Sommertouristen, die jeweils zu viert in einem Kanu sitzen, nicht nur die vier Burgen von Neckarsteinach oder auch den Dilsberg zu sehen. Auch so mancher tierischer Bewohner der Flusslandschaft ist vom Boot aus womöglich zu erspähen.

Eine Kanutour auf dem Neckar. Foto: Alex

Anmeldung

