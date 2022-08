Gegrillte Entenbrust auf sommerlichen Salaten mit Radieschen-Vinaigrette steht für die Vorspeise angeschrieben. Ihr folgte nach einem Zwischengang (siehe Sommertour-Rezept) der Hauptgang aus Tomahawk-Steak und Entrecote gegrillt mit Tomatenbutter, Thymian-Tomaten und Kartoffeln. "Wenn Fleisch, dann richtig Gutes", gibt Steven die Richtung vor. Wobei Inhaber Schädlich den Trend zur veganen und vegetarischen Küche betont, der auch an der Nachfrage in seiner ...

Die RNZ-Sommertour geht auch in der Region an den Start

Die Kochschule "Cookst Du" ist seit Juni 2008 im Eppelheimer Gewerbegebiet Nord zu Hause. Neben der 140 Quadratmeter großen "kleinen Kochschule" für bis zu 36 Personen ist im Jahr 2011 ein zweiter, 380 Quadratmeter-Raum mit insgesamt acht Kochinseln für bis zu 90 Personen entstanden. "Was die Dimensionen angeht, ist mir national wie international nichts Vergleichbares bekannt", meint Inhaber Bernhard Schädlich, selbst gelernter Koch. Eine dritte kleine Küche für etwa ein Dutzend Kochschüler ist geplant. Gäste aus der ganzen Welt, internationale Firmen, Hochzeiten, Kinderkurse, die Kochsendungen "The Taste" und "Das perfekte Dinner" – alle kochen an Eppelheimer Küchengeräten und Grills.

> Gegrilltes Iberico mit Dip-Variationen und Grillgemüse: Die Kombination aus zartem Fleisch, saftigen Gemüse und geschmackvollen Dips kann man wie folgt zu Hause nachkochen: Für zehn Personen ein Kilogramm Iberico-Karree – Karree bezeichnet den Iberico-Schweinerücken mit Knochen – mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen, angrillen und bei indirekter Hitze auf eine Kerntemperatur von 58 Grad garen. Für das Grillgemüse zwei Zucchini, vier rote Paprika, eine Aubergine sowie beliebig viele Kirschtomaten in Scheiben schneiden, fein geschnitten Knoblauch dazugeben und nach Gusto würzen. Mit ausreichend Olivenöl bepinseln, anschließend grillen und gegebenenfalls in einer Metallschüssel zum Servieren warmhalten. Für die Dips werden je 300 Gramm Mayonnaise und Joghurt benötigt. Diese vermengen und halbieren. Bei der ersten Variante 100 Gramm Ketchup hinzufügen und mit Salz, Pfeffer sowie etwas Cognac verrühren. In der anderen Hälfte werden neben Salz und Pfeffer Curry, Limette und etwas Gin dazu gegeben und gut verrührt. Das Ganze auf dem Teller arrangieren – fertig! bmi

Eppelheim. Über 30 Grad, 14 Teilnehmer und ein Vier-Gänge-Menü – so nüchtern kann man den Besuch der RNZ-Sommertour in der Kochschule "Cookst Du" in Eppelheim mit Zahlen umreißen. Viel entscheidender aber ist das Gefühls-, Geschmacks- und Genusserlebnis an diesem lauen Sommerabend.

Von Benjamin Miltner

> Gegrilltes Iberico mit Dip-Variationen und Grillgemüse: Die Kombination aus zartem Fleisch, saftigen Gemüse und geschmackvollen Dips kann man wie folgt zu Hause nachkochen: Für zehn Personen ein Kilogramm Iberico-Karree – Karree bezeichnet den Iberico-Schweinerücken mit Knochen – mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen, angrillen und bei indirekter Hitze auf eine Kerntemperatur von 58 Grad garen. Für das Grillgemüse zwei Zucchini, vier rote Paprika, eine Aubergine sowie beliebig viele Kirschtomaten in Scheiben schneiden, fein geschnitten Knoblauch dazugeben und nach Gusto würzen. Mit ausreichend Olivenöl bepinseln, anschließend grillen und gegebenenfalls in einer Metallschüssel zum Servieren warmhalten. Für die Dips werden je 300 Gramm Mayonnaise und Joghurt benötigt. Diese vermengen und halbieren. Bei der ersten Variante 100 Gramm Ketchup hinzufügen und mit Salz, Pfeffer sowie etwas Cognac verrühren. In der anderen Hälfte werden neben Salz und Pfeffer Curry, Limette und etwas Gin dazu gegeben und gut verrührt. Das Ganze auf dem Teller arrangieren – fertig! bmi

Die Kochschule

Foto: Alex

Der RNZ-Grillkurs

Schädlich und Profikoch Marius Steven schwören ihre Schüler "auf 90 Minuten Zubereitung" ein. Bei Brot, Pesto und Aperitif wurden die Spielregeln erklärt, mit dem Vorstellen des Menüs die Vorfreude maximiert und per Wäscheklammern vier Teams für die vier Gänge gelost. "Ihr macht die Arbeit alleine – ich bin nur für Tipps und Tricks da", witzelt Steven. "Es "gibt keine doofen Fragen", fordert der Meister seine Schüler zu Neugierde auf.

Das Menü

Gegrillte Entenbrust auf sommerlichen Salaten mit Radieschen-Vinaigrette steht für die Vorspeise angeschrieben. Ihr folgte nach einem Zwischengang (siehe Sommertour-Rezept) der Hauptgang aus Tomahawk-Steak und Entrecote gegrillt mit Tomatenbutter, Thymian-Tomaten und Kartoffeln. "Wenn Fleisch, dann richtig Gutes", gibt Steven die Richtung vor. Wobei Inhaber Schädlich den Trend zur veganen und vegetarischen Küche betont, der auch an der Nachfrage in seiner Kochschule abzulesen sei. Den "süßen Abgang" bereitete Eis aus Cantaloupe-Melone mit Minze und gegrillter Ananas.

Hingucker und Gaumenschmaus: Der erste Gang des Grillmenüs in der Kochschule. Foto: Alex

Die Zubereitung

Die RNZ-Leser studieren flugs die Rezepte und vorbereiteten Zutaten und machen sich ans Schnippeln, Schälen, Rühren und Bestreichen. "Schneidet die Entenbrust nur ganz leicht in der Haut ein", gibt Steven Hilfestellung. "So wird das nix", feixt er einen Tisch weiter und ist 20 Minuten später besänftigt: "Salat, Fleisch, Dressing – alles tipptopp!". Nach und nach landen die verschiedenen Speisen auf die mehreren Grills im Freien – und danach zum Garen und Warmhalten im Backofen. Beim Garnieren gibt Steven einen Teller vor – "beim Rest könnt ihr euch ausleben".

Der Koch

Der 30-jährige Marius Steven ist ausgebildeter Koch und Konditor, hat sich "durch diverse Restaurants quer durch Deutschland, das Ausland und zuletzt die Region gekocht". Sein Motto: "Legt das Rezept weg und fangt an zu kochen", betont Steven, dessen Gewürze daheim sechs Schubladen füllen und der immer geschroteten und nicht schon gemahlenen Pfeffer kauft: "Das ist wie beim Kaffee – zu früh geht zu viel Geschmack verloren." Koch ist für ihn "ein unheimlich schöner Beruf – aber es will ihn keiner mehr machen." Er selbst ist nach "vier Jahren ohne Wochenende oder Geburtstage" in die Systemgastronomie gewechselt und nun auch Teil des Eppelheimer Kochschulteams.

Foto: Alex

Der Genuss

"Hmmm," "so lecker" – und zwischendrin ganz viel genussvolle Stille. So hört es sich ab 21 Uhr in der Kochschule an. "Wahnsinnig zart" gleitet die Entenbrust über den Gaumen der RNZ-Leser. "Ich wusste gar nicht, dass Paprika so lecker und spannend schmecken kann", heißt es beim zweiten Gang 30 Minuten später. "Wenn das so weitergeht, muss ich heute Nacht auf dem Rücken schlafen", witzelt etwa die Heidelbergerin Bettina Kurz. "Leise rieselt das Salz", singt Chefkoch Steven und lässt die Körner genüsslich fallen. Beim Anrichten des dritten Gangs wird noch kurz flambiert und so das Grillgemüse veredelt. Spätestens beim Dessert sind alle wie das Meloneneis förmlich dahingeschmolzen. "Auf so was käme ich nicht, in der Kombination mit gegrillter Ananas ein Traum", hat sich Kurz in den Nachtisch verliebt, während der Eppelheimer Stefan Schmitt den Duft der Gewürze anhimmelt. Applaus brandet auf, als sich nach 23 Uhr Chefkoch Steven verabschiedet. "Ihr müsst Euch selbst beklatschen – und dürft gerne wieder kommen."