> In Walldorf organisiert die Werbegemeinschaft den Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone. Am ersten und zweiten Adventswochenende darf bei Glühweinduft und Lichterschein wieder gestöbert werden. Geöffnet ist vom 25. bis 27. November sowie vom 2. bis 4. Dezember jeweils freitags, 18 bis 21 Uhr, samstags, 16 bis 22 Uhr, und sonntags, 14 bis 20 Uhr. Verschiedenste Waren und kulinarische Genüsse werden in den Hütten angeboten. Das Sortiment reicht von südamerikanischem Kunsthandwerk, Feinkostartikeln und Taschen über Holzdekoration, Drechselware und Weihnachtskrippen bis hin zu Wohnaccessoires, Schmuck und dem ...

Wer es lieber sportlich mag, kann zum Eisstockschießen am 30. November antreten. Ebenfalls mit von der Partie sind Wieslocher Schulen und die Musikschule Südliche Bergstraße. Für die Jüngsten gibt es auf dem evangelischen Kirchplatz das beliebte Kinderkarussell, das "Märchenzelt in der Kiste" der Bürgerstiftung Wiesloch in der Rathausgasse 1. Auch das städtische Museum im alten Wehrturm "Dörndl" öffnet an allen Weihnachtsmarktwochenenden seine Türen.

"Wir haben in Kooperation mit dem Palatin auf dem Marktplatz erneut ein Eventzelt vorgesehen, in dem es an vielen Abenden Konzerte von Bands aus der Region geben wird", berichtet Michael Maier vom Verein "Stadtmarketing", der gemeinsam mit der Stadt das vorweihnachtliche Treiben organisiert. Unterstützt werden die Organisatoren dabei vom Kulturförderverein Kurpfalz. Mit dabei sind unter anderem "The Lovebirds", "Stefan Zirkel & So" sowie "Berthas Family & Friends".

> In Wiesloch findet der "Weihnachtszauber" vom 25. November bis 18. Dezember auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, an den Samstagen von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Es gibt Live-Musik, Eisstockschießen und ein vielfältiges Angebot kunsthandwerklicher Produkte und Handarbeiten. Auf den Speisekarten der Stände werden heiße Suppen, Spiralkartoffeln aber auch türkische, arabische und brasilianische Gerichte zu finden sein. Die Eröffnung findet am Freitag um 17 Uhr statt.

Region Wiesloch. (hds/kvs/BeSt) Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in der Region auf Hochtouren: In Wiesloch wurden am Montag die letzten Hütten auf dem Marktplatz aufgestellt, in Walldorf sind sie nach der Kerwe sogar gleich stehen geblieben.

Region Wiesloch. (hds/kvs/BeSt) Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in der Region auf Hochtouren: In Wiesloch wurden am Montag die letzten Hütten auf dem Marktplatz aufgestellt, in Walldorf sind sie nach der Kerwe sogar gleich stehen geblieben.

> In Wiesloch findet der "Weihnachtszauber" vom 25. November bis 18. Dezember auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, an den Samstagen von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Es gibt Live-Musik, Eisstockschießen und ein vielfältiges Angebot kunsthandwerklicher Produkte und Handarbeiten. Auf den Speisekarten der Stände werden heiße Suppen, Spiralkartoffeln aber auch türkische, arabische und brasilianische Gerichte zu finden sein. Die Eröffnung findet am Freitag um 17 Uhr statt.

"Wir haben in Kooperation mit dem Palatin auf dem Marktplatz erneut ein Eventzelt vorgesehen, in dem es an vielen Abenden Konzerte von Bands aus der Region geben wird", berichtet Michael Maier vom Verein "Stadtmarketing", der gemeinsam mit der Stadt das vorweihnachtliche Treiben organisiert. Unterstützt werden die Organisatoren dabei vom Kulturförderverein Kurpfalz. Mit dabei sind unter anderem "The Lovebirds", "Stefan Zirkel & So" sowie "Berthas Family & Friends".

Wer es lieber sportlich mag, kann zum Eisstockschießen am 30. November antreten. Ebenfalls mit von der Partie sind Wieslocher Schulen und die Musikschule Südliche Bergstraße. Für die Jüngsten gibt es auf dem evangelischen Kirchplatz das beliebte Kinderkarussell, das "Märchenzelt in der Kiste" der Bürgerstiftung Wiesloch in der Rathausgasse 1. Auch das städtische Museum im alten Wehrturm "Dörndl" öffnet an allen Weihnachtsmarktwochenenden seine Türen.

> In Walldorf organisiert die Werbegemeinschaft den Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone. Am ersten und zweiten Adventswochenende darf bei Glühweinduft und Lichterschein wieder gestöbert werden. Geöffnet ist vom 25. bis 27. November sowie vom 2. bis 4. Dezember jeweils freitags, 18 bis 21 Uhr, samstags, 16 bis 22 Uhr, und sonntags, 14 bis 20 Uhr. Verschiedenste Waren und kulinarische Genüsse werden in den Hütten angeboten. Das Sortiment reicht von südamerikanischem Kunsthandwerk, Feinkostartikeln und Taschen über Holzdekoration, Drechselware und Weihnachtskrippen bis hin zu Wohnaccessoires, Schmuck und dem Walldorf-Kalender.

Die Werbegemeinschaft hat auch wieder ein Rahmenprogramm zusammengestellt: Neben den Gospel Singers und der Stadtkapelle sind auch das Akkordeon Orchester und die Eintracht Germania sowie das Blasorchester und der Männerchor der Constantia vertreten. Zwei besondere Highlights werden die Auftritte der Kinderflötengruppe des Blasorchesters im Pavillon und des Kinderchores der Schillerschule in der katholischen Kirche sein. Außerdem gibt es für Kinder Bastelstunden, eine Vorlesezeit, Kinderschminken und den Besuch des Nikolauses.

> In Horrenberg findet der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr im Ortskern statt: "Mit so vielen Ständen wie noch nie zuvor", heißt es von der Gemeindeverwaltung. Die Eröffnung übernehmen Ortsvorsteher Harald Seib und der Kindergarten. Bis 23 Uhr gibt es dann ein gemütliches Beisammensein in weihnachtlicher Atmosphäre.

> In Rotenberg laden Vereine, Gruppen, Institutionen und Gewerbetreibende am Freitag, 25. November, zum Weihnachtsmarkt rund um die Kirche St. Nikolaus und die Hauptbühne vor dem Rathaus ein. Auf die Besucher warten fast zwanzig Stände: Ab 16 Uhr ist der Weihnachtsmarkt geöffnet, um 16.30 Uhr gastiert der Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael, um 17.30 Uhr wird der Markt offiziell vor dem Rathaus eröffnet und die Kinder der Schlossbergschule singen Adventslieder. Um 18 Uhr unterbricht Bischof Nikolaus seine Reise zu den Kindern der Welt vor dem Rotenberger Rathaus, dem sich der Musikverein Rauenberg mit einem adventlichen Platzkonzert sowie der Sängerbund anschließt. Bis 22 Uhr laden die Veranstalter dann zum Verweilen ein.