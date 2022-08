Region Heidelberg. (cm) Mehrere Feuerwehren aus der Region sind am Wochenende zu einem großen Waldbrand im hessischen Dieburg in der Nähe von Darmstadt gerufen worden. Zunächst wurden am späten Samstagabend neun Einsatzkräfte aus Neckargemünd, acht aus Bammental und etwa genauso viele aus Schönbrunn zur Unterstützung angefordert. Diese bilden den sogenannten "Wasserförderzug Mitte" des

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen