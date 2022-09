Region Heidelberg. (bmi) Dreieinhalb Wochen sind es noch bis zum Start des Wintersemesters an der Universität Heidelberg am 17. Oktober. Schon jetzt ist klar: Die Plätze in den Wohnheimen können bei Weitem nicht den Bedarf decken – auch nicht im Umland der Universitätsstadt. "Wir sind voll" heißt es unisono bei Trägern von Wohnheimen in Eppelheim, Leimen und Dossenheim.

So auch am