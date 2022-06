Region Heidelberg. (lesa) Wen es in der Nacht auf Sonntag in Teilen der Region rund um Heidelberg nach 3.40 Uhr – warum auch immer – aus den Federn getrieben hat, der musste wohl oder übel auf die Taschenlampe zurückgreifen. Das Umlegen des Lichtschalters dürfte nämlich für knapp 5000 Einwohner in Meckesheim, Mönchzell, Wiesenbach sowie Neckargemünd samt seiner Stadtteile Dilsberg und Mückenloch wegen eines Stromausfalls ergebnislos geblieben sein. Der Grund: ein Kurzschluss.

Diesen erklärte Syna-Sprecherin Luana Schnabel mit Ästen eines Baumes, die in die Oberleitung gefallen waren. Der "Fehlerort" sei in der Konrad-von-Dürn-Straße im Dilsbergerhof gewesen. Ehe aber vermutlich der Großteil der vom Stromausfall Betroffenen aufgewacht sein dürfte, war das Problem wohl schon behoben. Laut Syna sei durch Netzumschaltungen nach 60 Minuten "ein Großteil der Betroffenen" wieder mit Strom versorgt worden. Um 5 Uhr seien alle Haushalte wieder versorgt gewesen.

Nicht auf den "Saft" aus der Steckdose verzichten mussten laut Syna-Sprecherin Schnabel indes die Leimener. Dort waren zwar wegen Wartungsarbeiten "Instandhaltungsmaßnahmen" angekündigt, die zumindest vorübergehend zu Ausfällen hätten führen können. "In unseren Leitungen ist aber nichts gewesen", so Schnabel.