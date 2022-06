Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Wenn an diesem Samstag in der Bäckerei Siefert in der Hauptstraße Brötchen, Brot oder süße Teilchen über die Theke gehen, wird es das letzte Mal sein. Nach 122 Jahren schließt die Nußlocher Traditionsbäckerei ihre Türen. Für immer. "Uns ist nichts anderes übrig geblieben", sagt Bäcker Rainer Siefert. Als Grund der Schließung nennt er fehlendes