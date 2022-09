Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa/lew/luw) Die Reiselust ist in diesem Sommer zurückgekehrt. Die Menschen in der Region zog es nach zwei Jahren Corona wieder in die nähere oder weitere Ferne. So auch die Bürgermeister. Wo sie die schönsten Wochen des Jahres verbracht haben, verrieten einige der RNZ.

> Bammentals Bürgermeister Holger Karl hat auch in diesem Jahr wieder den Sommerurlaub