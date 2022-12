Von Nicolas Lewe und Ann-Kathrin Frei

Neckarsteinach. Der "Grundstein" sei auf dem Spielplatz in der Märzgasse in Heidelberg gelegt worden, erzählt Holger Bauer. Der 30-Jährige ist in Neckarsteinach aufgewachsen und hat in Freiburg den Studiengang Soziale Arbeit absolviert. Bei dem Besuch in der alten Heimat habe er sich mit einer Freundin und deren Kleinkind auf eben jenem Heidelberger Spielplatz getroffen. Es war Sommer, es war viel los – und die Freundin habe ihr Kind mangels besserer Alternativen auf einer Parkbank wickeln müssen. Speziell als angehender Sozialarbeiter habe ihn darauf die Frage nicht losgelassen, wie es möglich wäre, Mütter – und Väter – in solchen Situationen zu unterstützen. Und er hatte damit das Thema für seine Bachelorarbeit gefunden: das kindgerechte Wickeln.

Mehrere Umfragen und Interviews später war aus losen Plänen, die bereits 2018 begannen, ein innovatives Projekt geworden: das Wickelboard. Gemeinsam mit seinem Studienkollegen Niklas Schäfer aus Buchen will der 30-Jährige ein Start-up gründen. Das Wickelboard soll die Möglichkeit bieten, Kinder an öffentlichen Orten blick- und wettergeschützt zu wickeln. Es gehe dabei um Intimsphäre – sowohl für das Kind als auch für seine Eltern.

Bauer und Schäfer haben viel mit Fachkräften, Pädagogen, Erziehern und Eltern gesprochen. Schäfers Ausbildung als Erzieher, die er in Buchen absolviert hat, war ebenfalls hilfreich. Im Sommer 2021 starteten die Beiden mit ihrem ersten Modellversuch auf einem Abenteuerhof in Freiburg. Dort sei das Wickel­board super angekommen: "Wir haben richtig cooles Feedback bekommen", berichten die Jungunternehmer. Beim Social Innovation Lab des Grünhofs Freiburg haben die studierten Sozialarbeiter im März ein Stipendium des Sozialstarter-Programms absolviert. "Wir waren eins von sieben Projekten, die aus circa 30 Bewerbungen ausgewählt wurden. Die Chance haben wir dann genutzt und haben uns gut vernetzt und viel gelernt."

Beim Tiergehege Mundenhof in Freiburg soll im Frühjahr 2023 nun das erste Wickelboard aufgestellt werden. Aktuell läuft dazu eine Crowdfunding-Kampagne, mit der das Wickelboard realisiert werden soll. Das gespendete Geld fließt direkt in die anfallenden Material-, Personal- und Herstellungskosten. 4000 Euro braucht das Duo, rund 50 Prozent haben sie bereits erreicht. Die Kampagne läuft noch bis zum Jahresende.

Nach der ...