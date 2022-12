Begonnen hatte der Abend mit einem fulminanten Marsch aus England, der richtige Einstieg für die Brassband, denn bei der Gründung hatte man sich zum Ziel gesetzt, das englische Vorbild "Brassband" nach Deutschland zu holen, um diese Musikrichtung hierzulande populärer zu machen. Dies ist beeindruckend gelungen. So auch mit "Music for a Festival", ein Stück, das bei der Premiere 2010 ebenfalls auf dem Programm stand. Hier zeigte die Brassband, die aus Laienmusikern aus der Region, Musikstudenten und Profimusikern besteht und bei Auftritten aus etwa 35 Köpfen besteht, eine atemberaubende Dynamik. Wechselnde Tempi, mit melancholischen Elementen angereichert, und aufbrausende Passagen gingen nahtlos ineinander über.

Der Leiter und Dirigent Dominik Koch wollte bereits im Sommer dieses Jahres aufgrund vieler Engagements in anderen Kapellen den Abschied verkünden, wurde dann aber von seiner Band dazu überredet, dies in einem würdigen Umfeld zu tun. So hatte man sich auf den vorweihnachtlichen Abschied geeinigt. Koch schwingt unter anderem den Dirigentenstab beim Musikverein Mühlhausen und ist auch bei der Stadtkapelle Hockenheim aktiv. Seit Oktober 2019 ist er als Zweiter Musikoffizier und stellvertretender Leiter beim Heeresmusikkorps Ulm tätig.

Mühlhausen. Wo 2010 alles angefangen hat, gab die "Badische Brassband" vor ausverkauftem Haus ihr Abschiedskonzert – in der Kraichgauhalle in Mühlhausen. 400 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um ein musikalisches "Lebewohl" mitzuerleben, das vom Feinsten war. Wuchtig, dann mal beruhigend mit sentimentalen Elementen und mit bemerkenswerten Soli garniert wurde eine Zeitreise in die vergangenen zwölf Jahre von der Brassband eindrucksvoll präsentiert.

Von Hans-Dieter Siegfried

Zwischen den einzelnen Stücken erwies sich Koch als versierter Moderator und berichtete Interessantes aus der Geschichte der Band. Insbesondere hob er das Jahr 2018 hervor, als die Brassband mit einem 3. Platz bei den European Brass Band Championships in Utrecht zurückkam und nur eine Woche später erneut bei den Deutschen Brassband-Meisterschaften ganz oben auf dem Treppchen stand. "Es sind viele Beziehungen entstanden, die auch außerhalb der Band bestehen, die mir sehr wichtig sind und sicher auch über den heutigen Abend hinausgehen werden. Für mich persönlich einer der größten Gewinne der Badischen Brassband überhaupt", sagte Koch. Mit einer Ballade und "Mystic Echoes" endete der erste Teil des Abends.

Mit "Joy, Peace and Happiness" ging es dann mit einem Gute-Laune-Werk weiter. Dabei kam das gesamte Team einzeln auf die Bühne, um sich musikalisch vorzustellen. "Shine as the Light", ein Klassiker von Peter Graham folgte, ehe ein weiterer Höhepunkt des Abends auf dem Programm stand: "Nessun Dorma" aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini kam zur Aufführung, hervorragend interpretiert von dem Gesangssolisten Stefan Degen. Die Arie bedeutet übersetzt "Niemand schlafe" und dies war zu keiner Sekunde in der Kraichgauhalle gegeben. Zu beeindruckend das perfekt zusammengestellte Programm, das auch mit "Sing Sing Sing", von Koch selbst arrangiert, eine optische Einlage erfuhr. Denn die "Schlagwerker" kamen auf die Bühne, um dann auf hölzernen Barhockern loszulegen. Zum Abschluss gab es noch ein weihnachtliches Medley, ehe lautstark die Zugaben, unter anderem das Badnerlied, gefordert wurden.

Noch vor den letzten Stücken nutzte Koch die Gelegenheit, sich bei all seinen Weggefährten zu bedanken. Insgesamt haben etwa 90 Musikerinnen und Musiker im Verlauf der Jahre in der Band gespielt, acht von ihnen, die schon seit der Gründung mit dabei sind, standen beim Abschied auf der Bühne. "Ich bedanke mich für all die tollen Momente auf der Bühne und die zwölf intensiven Jahre mit der Badischen Brassband und beziehe all die ein, die uns auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben."

Für die Brassband trat der Thomas Treutlein ans Mikrofon. "Bei all diesen heftigen Emotionen spürt sicher jeder hier auf der Bühne auch eine tiefe Dankbarkeit. Wir sind dankbar dafür, dass wir ein Teil dieser Band sein durften und so viele tolle Momente zusammen auf der Bühne erleben konnten, aber wir sind auch dem Mann zutiefst dankbar, der uns das alles überhaupt ermöglicht hat: Dominik Koch." Und deswegen müsse auch unbedingt über den Gründer, den Dirigenten, Arrangeur, Notenwart, Manager, Visionär, Motivator, Organisator, Instrumentenhändler, Plakatdesigner, Ticketverkäufer, Sponsorenbeauftragter, also den Antreiber und Motor dieser Band gesprochen werden. "Wir alle sitzen nun hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil wir zwölf tolle Jahre mit Dominik und der Badischen Brassband miterleben durften und weinend, weil es nun mit dem heutigen Tag zu Ende geht."