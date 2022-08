> Das Festprogramm – eine Zusammenfassung: Das Fest beginnt am ...

Auch ein Militärattaché und Vertreter Royal Jordanian Airlines sind dabei und stellen ihr Land vor, in dessen Auftrag wiederum die Piloten ihr Können unter Beweis stellen. Dabei handelt es sich um ausgebildete Luftwaffenpiloten, zwei von ihnen sind noch aktive Soldaten. Ihre Mission ist friedlicher Natur. Jordanien will für seine touristischen Attraktionen werben.

Die "Falken" steigen sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf. Auf genaue Uhrzeiten möchte sich der Verein nicht festlegen; dafür ist die Fliegerei zu unberechenbar. Die Angabe, dass die Gäste aus Jordanien jeweils nachmittags fliegen, muss reichen. Die vier Piloten kommen übrigens als Repräsentanten ihres Staates.

> Die Hauptattraktion: 2016 und 2017 zeigte die Formation aus Jordanien bereis ihre Kunststücke. Bei einem davon schießen die vier Motorflugzeuge aufeinander zu, um im scheinbar letzten Moment die Richtung zu ändern und sternförmig auseinanderzugehen. Die "Royal Jordanian Falcons" machen auf ihrer Tour 2022 nur einmal in Deutschland Station: in Weinheim. "Über die letzten Jahre hinweg haben sich Freundschaften entwickelt, ohne die diese Auftritte sonst nicht möglich gewesen wäre", so LSV-Sprecherin Ostwald.

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Und so ist es kein Wunder, dass Nicole Ostwald schon am letzten Wochenende auf dem Weinheimer Flugplatz ist, als die RNZ anruft. Der Luftsportverein (LSV) Weinheim-Bergstraße bereitet sein Sommerfest vor, das am kommenden Wochenende, 3. und 4. September, auf der Altau im Westen Weinheims stattfindet.

Die diesjährige Fest-Ausgabe weist gleich mehrere Besonderheiten auf, berichtet die Ärztin und langjährige Kommunikationsverantwortliche des Vereins im Gespräch: Es ist das erste LSV-Fest seit 2019, der 1932 gegründete Verein begeht sein 90. Jubiläum – und die jordanische Kunstflugstaffel "Royal Jordanian Falcons" mit vier Extra-330-LX-Flugzeugen ist wieder dabei. Bei gutem Wetter wird mit 10.000 bis 15.000 Zuschauern gerechnet.

> Das Festprogramm – eine Zusammenfassung: Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr, am Sonntag kann man schon um 10 Uhr zum Weißwurstfrühstück mit Blasmusik kommen. Neben den beiden Vorführungen der "Falcons" locken unter anderem Darbietungen in Motor- und Segelkunstflug, Oldtimer-Formationen steigen auf, Fallschirmspringer landen.

Ein illuminierter Dämmerungskunstflug rundet das Samstagsprogramm in den Abendstunden ab. Sobald der "Dämmerungssegler" gelandet ist, beschließt ein Feuerwerk den Abend. "Bisher gibt uns die Feuerwehr grünes Licht", freut sich Ostwald. Das LSV-Gelände werde zur Zeit ohnehin regelmäßig gewässert.

Am Boden gibt es zum Teil seltene Oldtimer-Flugzeuge zu bestaunen. Ein Ausbildungsstand informiert über den Weg vom Fußgänger zum Segelflugpiloten, zahlreiche Stände bieten Verpflegung an – und es besteht die Möglichkeit, selbst abzuheben.

Das gesamte Wochenende über sind Mitflüge in viersitzigen Motorflugzeugen, Oldtimern und einem Hubschrauber möglich. Für Mutige bietet der LSV Tandem-Fallschirmsprünge an. Für Kinder gibt es Hüpfburg, Kinderkarussell und Trampolin. Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.

> Das Ziel des Fests: LSV-Sprecherin Ostwald verhehlt keineswegs, dass so ein Flugfest viel Arbeit macht. Zumal das Fest in Weinheim deutlich größer ist als ähnliche Veranstaltungen, etwa in Walldorf oder in Malsch. "Aber wir möchten den Bürgern etwas bieten und sie zu uns einladen", sagt sie. Entgegen landläufiger Annahmen sei Fliegen zwar ein zeitintensives, aber kein unerschwingliches Hobby. "Wir haben fast alle Alters- und Verdienstgruppen im Verein", sagt Ostwald.

> Die Sicherheit: "Sicherheit steht an erster Stelle", betont Ostwald. Das gelte auch für die Gäste aus dem Nahen Osten. Diese müssten unter anderem 150 Trainingsflüge absolvieren, ehe sie vor Publikum auftreten. Auch die anderen Piloten fliegen nicht direkt über den Köpfen der Zuschauer, es gelten strikte Abstandsregeln. Bei Aktionen wie denen der "Falcons" schauen die Behörden besonders genau hin.

> Die Energiekrise und die Fliegerei: Dass Energie teuer geworden ist, merke auch der LSV, erklärt Nicole Ostwald auf Anfrage. So hat sich der Preis für die Flüge des Schleppflugzeugs, das die LSV-Mitglieder für eigene Touren oder zum Hochziehen von Segelfliegern nutzen können, deutlich erhöht.

Die Kosten unterscheiden sich jedoch: Schüler und Auszubildende zahlen weniger als Menschen, die mitten im Berufsleben stehen; wer viel im Verein mitarbeitet – und im Luftsport gibt es ständig irgendwelche Wartungsarbeiten zu erledigen – zahlt ebenfalls weniger.

Dass die Dächer der Flugzeughallen inzwischen mit Solarpanels ausgestattet sind und eine Pelletheizung die Vereinsräume wärmt, zeigt indes, dass die neuen Zeiten auch am LSV nicht spurlos vorübergehen. Übrigens: Das Benzin für die "Falcon"-Motorflüge zahlt der LSV.